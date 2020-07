Newell's de barrio Roma volvió a sufrir robos y destrozos

"No sabemos más que hacer ni que decir, porque todos los días que vamos nos encontramos con algo nuevo" señaló Mario Leiva, presidente de Newell's, entidad afiliada a la Liga Santafesina de Fútbol enclavada en el corazón de barrio Roma, a pocos metros del hospital de Niños de nuestra capital.

Se supo que el fin de semana fueron víctimas nuevamente de un hecho de inseguridad, ya que encontraron las huellas del accionar de los delincuentes. No es la primera vez que la entidad de Mendoza al 4.000 es víctima de hechos se inseguridad. "Ya perdimos la cuenta de todas las veces que nos ingresaron" reflexionaron desde Newell´s.

Fueron dos fines de semana en continuado que le entraron a robar y en uno de los casos a provocar daños. "Es una situación que preocupa mucho que pase tan seguido. Antes era una o dos veces al año que nos entraban al club. Ahora en lo que va de este año hemos tenido muchas situaciones desagradables" dijo Mario Leiva presidente de Newell´s Old Boys de nuestra capital.

El dirigente de la entidad de barrio Roma aseveró que "nos entraron a robar en enero, en marzo, y todas las veces con posterioridad. Ya perdí la cuenta de todas las veces que nos entraron a robar, y sobre a hacer daño dentro de nuestra institución, y eso es algo que indigna y da mucha bronca".

Hubo un episodio este fin de semana que pasó, y también el anterior, sobre lo cual el dirigente de la entidad ubicada en Mendoza al 4.000 comentó que "el fin de semana anterior un muchacho de 36 años, había entrado al club, rompió los vidrios de lo que es el buffet, y justo apareció un patrullero policial, sintieron el ruido y pudieron detener a esta persona. Que no se quien es porque no me brindaron los datos del mismo. Todavía estamos en duda si eran uno o dos. Yo no estaba cerca del club, así que me demoré y fui directamente a la comisaría a radicar la denuncia policial por los daños".

Agregó que "este fin de semana que pasó también nos entraron. Como no hay actividad, el club está cerrado. Por lo general nos juntamos con el vicepresidente, Miguel Cantero, y vamos a la mañana todos los días. Vamos y vemos como está la situación, limpiamos un poco, sobre todo porque estamos haciendo algunas mejoras dentro de lo que se puede. Descubrimos que nos habían roto algunas ventanas desde la calle, y seguimos igual, no sabemos que hacer ni que decir".