"La competencia en los equipos de la NBA es permanente. Siempre está y no tiene que ver con que él sea extranjero o novato. Y el entrenador normalmente pone al que mejor está. Esto pasa continuamente y él va a saber encontrar su lugar. Lo que tiene que hacer es adaptarse y hacer el papel que le toque", destacó.

Malone argumentó que Dallas decidió poner un quinteto de "grandes" y por eso apostó por jugadores de mayor talla que el cordobés -mide 1.79- en la cancha. "A mí me cargan porque en mi primer partido tiré 19 tiros, pero la realidad es que yo me gané un espacio defendiendo, tomando rebotes y haciendo lo que hiciera falta, no anotando", recordó sobre su debut en la NBA con la camiseta de Chicago Bulls.

"Facu no va a generar juego de arranque, pero sí le van a quedar tiros abiertos, a los que no estaba acostumbrado, porque él no era de pararse en una esquina a esperar que le llegue el balón para tirar paradito. Bueno, acá se vio que esos tiros los va a tener y los tiene que entrenar para meterlos. Ya se notó que ese aspecto lo mejoró mucho", cerró en una entrevista con el sitio Básquet Plus.