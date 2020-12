Paulina Contini concentró con el seleccionado en Roldán

En damas, las palistas que participaron son: Rebeca D´Estefano Club Náutico San Pedro, Lucía Dalto Aziz de Regatas de La Plata, Constanza Gasparoni de Granadero Baigorria y la santafesina Paula Contini del Club Náutico El Quillá. Por su parte, en varones lo hicieron El escobarense Manuel Orero, el paranaense Bautista Itria, el ensenadense Fermín Toledo, Gian Luca Misic de San Fernando, y Juan Ignacio Costero, el cual es de Baigorria y rema para Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario. Los entrenadores son Mabel Borga de la Escuela Municipal de Canotaje de Puerto General San Martín y Manuel Zamboni de la ciudad de San Pedro.

"La concentración estuvo muy buena porque se realizó en un country que tiene un lago adentro, entonces nosotros con los chicos vivíamos ahí, entrenábamos en el mismo lugar, y hacíamos gimnasio en la misma casa. Todo fue muy cómodo, porque hacíamos todos los trabajos en un mismo lugar" comenzó señalando la palista santafesina Paulina Contini a UNO Santa Fe.

image.png Los entrenamientos son como preparación para el Panamericano a realizarse en Curitiba, Brasil, en abril próximo, clasificatorio para Cali 2021.

La representante del Club Náutico El Quillá sostuvo que "teníamos todo junto, y estuvo muy bueno porque no dejamos de posar el foco en el entrenamiento. Lo que hicimos fue aprovechar mucho para hacer gimnasio, correr en el mismo predio, remar mucho y aprovechar para corregir algunas cuestiones que los entrenadores nos marcaban puntualmente. Considero que estuvo muy útil, y esperemos que se puedan seguir haciendo".

"Con los entrenamientos vengo muy bien, en lo inmediato no hay ninguna competencia, próximamente me voy a Rosario otros diez días, del 10 al 20, tengo otra concentración, que será la última de este año. Después tengo unos controles, pero son más que nada para ver cómo estamos, y tener una referencia. Pero eso no va a definir nada, es solamente para poder vernos en todo el año yendo rápido" explicó Contini de 20 años, pero con una experiencia y personalidad más que loable.

La palista santafesina comentó que "las competencias recién serían el año que viene, la primera sería el selectivo que define el equipo para el resto de las competencias que se van a desarrollar durante el año que viene, siempre y cuando siga todo bien el tema de la pandemia. Sería primero el selectivo en marzo para clasificar, y después tenemos un Panamericano que es en abril en Brasil, y luego los Panamericanos de la Juventud que son en Cali, Colombia".

"Ahora ya estamos prácticamente cerrando el año, el cual fue muy particular con todo este tema de la pandemia, también metiéndole a la facultad, y esperando en el verano poder entrenar bien para poder llegar de la mejor manera al selectivo, poder quedar dentro del equipo, y clasificar a las competencias, que, si va todo bien, se harían el año próximo" indicó Paulina que estudia ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral.