Prefederal: claro triunfo de Gimnasia frente a Rivadavia Juniors Gimnasia se hizo fuerte en el Juan de Garay, donde le ganó a Rivadavia por 70-53, con una gran tarea de Alan Acosta, por la fecha 12 del Prefederal. Por Ovación 16 de octubre 2026 · 08:25hs

ASB

Con un segundo tiempo muy bueno, Gimnasia dio vuelta la historia para doblegar como local a Rivadavia Juniors, en la continuidad de la Fecha 12 del Torneo Oficial Prefederal.

El Mensana aseguró la tercera posición de su zona y jugará el Play-In ante Colón (SF), mientras que el Rojo espera rival, ya instalado en los cuartos de final.

TORNEO PREFEDERAL – FECHA 12 Martes 13 de octubre Sanjustino 73 (Tomás Pereyra 20) - Colón (SJ) 59 (Gregorio Gerhardt 10) Jueves 15 de octubre Gimnasia 70 (León Alfonso 21) - Rivadavia Juniors 53 (Alan Acosta 11) Viernes 16 de octubre 21.30 República del Oeste vs. CUST A 21.30 Alma Juniors vs. Almagro A 21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF) 21.30 El Quillá vs. Banco Provincial ZONA A: Almagro A 21 (10-1); Rivadavia 21 (9-3); Banco 17 (6-5); CUST A 15 (4-7); Colón (SJ) 15 (4-8)(-1); Colón (SF) 11 (0-11) ZONA B: Sanjustino 21 (9-3); Alma Juniors 19 (8-3); Gimnasia 19 (7-5); Unión (SF) y República del Oeste 16 (5-6); El Quillá 12 (1-10)