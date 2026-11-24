Colón cerró la primera rueda del cuadrangular Repechaje del Prefederal con una victoria importante en el Roque Otrino ante CUST A por 73-61

Colón cerró la primera rueda del cuadrangular Repechaje del Prefederal con una victoria importante. En el Roque Otrino, el equipo conducido por Fernando Quintana derrotó a CUST A por 73-61 y sumó un resultado que le permite mantenerse en carrera en la lucha por la permanencia.

El Sabalero encontró en Martín Alberini a su principal referencia ofensiva. Con 19 puntos, fue el máximo anotador del conjunto rojinegro y una de las piezas determinantes para quedarse con un partido exigente ante el elenco santotomesino, que tuvo a Mauricio Bigliani como máximo artillero con 18 unidades.

La tercera fecha también tuvo el triunfo de Unión de Santa Fe sobre El Quillá por 74-56, como visitante. Pedro Spajic, con 16 puntos, encabezó la ofensiva tatengue, mientras que Ignacio Locher aportó 9 para el conjunto del Tiburón.

Con estos resultados, El Quillá se mantiene en lo más alto de la tabla con 5 puntos (récord de 2-1), seguido por CUST A, que acumula 4 (1-2). Colón y Unión reúnen 3 unidades, aunque ambos tienen un partido menos y todavía deben completar su enfrentamiento pendiente.

La competencia continuará este viernes 27 de noviembre, cuando se dispute la cuarta jornada. Desde las 21.30, Unión recibirá a CUST A, mientras que Colón volverá a presentarse en el Roque Otrino para enfrentar a El Quillá.

CUADRANGULAR REPECHAJE – FECHA 3

El Quillá 56 (Ignacio Locher 9) – Unión (SF) 74 (Pedro Spajic 16)

Colón (SF) 73 (Martín Alberini 19) – CUST A 61 (Mauricio Bigliani 18)

TABLA DE POSICIONES

El Quillá 5 (2-1); CUST A 4 (1-2); Unión (SF) y Colón (SF) 3 (1-1)

PRÓXIMA FECHA (4°) – VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

21.30 Unión (SF) vs. CUST A

21.30 Colón (SF) vs. El Quillá)