Pueyo: "Jugar alguna competencia está muy lejos"

Tal como estaba previsto, el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol se reunió con los presidentes y dirigentes de los clubes de la A y B que conforman el ente rector del fútbol amateur de nuestra región. En la misma se comenzó a diagramar el protocolo para la vuelta de los entrenamientos el 7 de septiembre, ya que el tema competencia está muy lejano.

"Mantuvimos reuniones con los clubes de la A y la B, con realidades diferentes. En el caso de los de la A, notamos una predisposición mayor a abrir los clubes, que los chicos vuelvan, que regresen los entrenamientos de modo urgente para ver un poco el fútbol y lo económico para los clubes" comenzó señalando Pueyo al programa Fútbol de Santa Fe.

Agregó que "se decidió el 7 volver a los entrenamientos, viendo cómo vamos a estar en esa fecha, esto es una diaria, sobre todo por el tema infectados, hay que ir viendo como viene. Nosotros les vamos a pasar el protocolo correspondiente a los clubes, el cual ya está analizando el municipio, y con el menor costo posible, es decir que no tengan que comprar nada los clubes".

"Hay que evitar que los clubes tengan más gastos, ni algo fuera de lo que pueden, porque algunos no pueden comprar una pelota, mira si van a poder adquirir la pistola para medir la temperatura, lo cual es imposible", destacó el dirigente oriundo de la ciudad de San Justo.

Pueyo señaló que "la intención es la vuelta a los entrenamientos para todas las categorías. El 7 tenemos que ver, por un lado, como estamos, que supongo que sí, la competencia no sabemos cuándo, y tampoco sabemos con el tema público. Es algo que estoy conversando con salud, pero por ahora es sin público. Los clubes están manejando opciones para las inferiores, por ejemplo, ibas con tu papá y tu mamá, había que pagar 300 de entrada. Ahora habrá que buscar la forma de juntar algunos fondos".

image.png El dirigente liguista confirmó que el 7 de septiembre regresan los entrenamientos.

El exvicepresidente de la Liga Santafesina comentó que "la realidad de los clubes de la B es distinta, es imposible que abran. Hay clubes que tienen solamente diez chicos, y no me van a pagar la cuota, o con esa cantidad mínima como hacemos, es lo que me comunican. La mayoría de los clubes espera una ayuda oficial, pero estamos muy lejos de eso, hay puras promesas, pero nada en concreto".

"El regreso a las prácticas está previsto para el 7, pero la competencia está muy lejos. Acá hacer algo oficial va a ser complicado, porque un club que no pueda viajar, no podes hacer nada. Como van a hacer la gente de San Carlos, San Justo, Cayastá y Coronda, sino pueden salir de ahí, y acá tampoco ir hacia los lugares donde deberían jugar. Ya estamos descartando los clubes de afuera, así que es imposible de hacer algo oficial" destacó Pueyo.

El dirigente liguista comentó que "creo que vamos a terminar haciendo encuentros en inferiores, ver la posibilidad de que los chicos tengan alguna competencia para que los clubes junten un poco de plata, porque tuvimos o vamos a tener un año con instituciones cerradas".

"Otra cosa que se decidió en la reunión, ya que a los clubes no se les cobró marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, es decir seis meses, en septiembre con el regreso de la actividad se va a cobrar un mantenimiento fijo de 7.000 pesos. Eso se les ofreció a los clubes costearlo con una venta de comestibles que es de un sponsor que regala una parte" señaló el presidente de la Liga Santafesina.