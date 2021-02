Rafael Pérez, el último héroe de la Santa Fe-Coronda

"El tema de la pandemia ha cambiado mucho todo, la costumbre de la gente, tuvimos que cambiar el horario del negocio, otro tipo de ventas, creo que les cambió la vida a todos. Tuvimos que tomar todos los recaudos necesarios para poder seguir atendiendo a la gente. Por suerte, nunca dejamos de trabajar, aparte somos un rubro esencial, vendemos comida, y fue la forma de afrontar esta situación de coronavirus" comenzó expresando Rafael Pérez a UNO Santa Fe.

El exnadadador de aguas abiertas comentó que "estoy totalmente alejado de la natación, después que me retiré no hice absolutamente más nada, si estuve acompañando a algunos chicos en algunas maratones, pero deportivamente no fui más a nadar. Empecé a nadar en Unión, arrancamos con Adrián Tur que fue nuestro primer entrenador. Tendría 12 o 13 años, después vino Pedro Bisconti, ahí pasé a Gimnasia y el entrenador pasó a ser Raúl Strnad".

Rafa Pérez fue claro al señalar que "Raúl es muy exigente, pero sin dudas que todo lo que me enseñó lo pude aplicar en la vida. Su impronta te lleva a tener constancia, disciplina, acá en mi negocio aplico todo lo que él nos enseñó. Si tengo que abrir a las 5 de la tarde en mi negocio, lo hago puntualmente a esa hora. En Unión empecé en el año 92 ó 93, en la pileta, y en el 94 o 95 en el circuito local de aguas abiertas".

El ganador de la Maratón Santa Fe-Coronda en el año 2003 explicó que "las primeras carreras las empecé a ganar en el año 98, las aguas abiertas no son tan sencillas, y a parte en mi caso arranque nadando de grande. En ese grupo estaban el Negro Velázquez, Gaviglia, Lucas Díaz, Tardivo, toda gente de ese momento. Después ya pasé a competir en el Campeonato Argentino de aguas abiertas, y en el 2001, decidimos comenzar a entrenar para hacer la Santa Fe-Coronda del 2002. Fue una carrera muy dura, salí octavo y el ganador fue Gabriel Chaillou".

El también guía de varios nadadores de elite, como Guillermo Bértola en 2018, sostuvo que "el circuito local era de menor distancia, había hecho dos o tres carreras largas, pero la Santa Fe-Coronda es algo totalmente diferente. Es una prueba dura, era mi primera Santa Fe-Coronda, con los nervios, la ansiedad, ante tu gente, ante tu familia, te lleva a desconcentrarte un poco. Siempre me entrenó Pedro Bisconti, hasta el 2003, que voy a hacerlo con Raúl Strnad".

Rafa2.jpg El ganador de la prueba desarrollada en 2003 señaló que la Santa Fe-Coronda debe continuar haciéndose. UNO Santa Fe

Un momento clave en su carrera deportiva

Con 21 años, el nadador santafesino se dio el gusto de ganar la 30° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda. "Ese triunfo fue una locura, no me lo olvido más. Se entrenaba mucho, como todos los años después, pasa que hicimos una buena estrategia en el río, y ahí estuvo la clave. Hacíamos dos turnos diarios, y metía dos por día de gimnasio, de lunes a lunes, un período corto pero muy intenso. La clave de esa carrera fue la estrategia en el vado, mi guía fue Diego Fleitas, y Chito el que manejaba el bote, y conocía el río y por donde ir".

El exnadador del club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe recordó que "fue importante la estrategia por donde ir ya que Petar Stoychev se había ido 200 o 300 metros adelante, estaba todo dado para que gane, pero se metió mal en el Vado, y ahí nosotros logramos pasarlo. Ahí salimos cinco nadadores juntos; Facu Quiroga, Sales Rubio, la holandesa Edith Van Dijk, el checo Rostislav Vitek y yo. Chito comandó él el grupo, y cada vez le íbamos sacando más distancia al grupo que nos seguía. Cuando llegamos a la cortada de Sauce Viejo les sacamos 7 minutos, Sales Rubio estaba un minuto adelante, y al llegar a la cortada de los Suspiros ya lo veíamos. Estaba a pocos metros, ahí lo alcanzamos y decidimos hacer nuestra carrera".

Rafa5.jpg Brazos en alto tras haberse consagrado ganador en la prueba de 2003 en la costanera corondina. UNO Santa Fe

Rafa Pérez recordó que "cuando estábamos llegando a la cortada Maciel, faltando una hora y media pasé a estar primero. No sentía nada de cansancio, tenía la adrenalina a full. El nerviosismo de saber que atrás me venían achicando la distancia eso fue lo que te termina desgastando. Aparte de que estaba toda la gente esperando en Coronda, esa presión de tener tantos nadadores a tan poca distancia, es algo que nunca habíamos vivido. Llegamos a sacar diez segundos, ahí fue clave el apoyo de Chito, pero llegué rendido a Coronda. Cuando el bote se corre en el andarivel final y te deja solo esos 600 metros parece que no llegas nunca. Pero por suerte la gané y fue algo muy lindo, que nunca más olvidaré. Fue clave el apoyo de mi familia. Sinceramente mi familia fue incondicional, y clave para hacer lo que yo hice. Si no tenés el acompañamiento de tu familia no podés hacer nada".

También destacó que "la carrera del 2004 ya fue diferente, esa carrera la ganó el francés Stephane Gómez, recuerdo que todos me seguían a mí. Paraba a comer y todos paraban a comer. Nunca más me dejaron nadar solo. En esa Santa Fe-Coronda finalicé séptimo. Se empezó a nadar más en pelotón, más estratégico, y de ahí cambió toda la forma de afrontar la carrera. Recuerdo que paramos en el Vado a comer y ver que hacían los otros, y ahí pararon todos. Llámese Stephane Gómez, Stoychev, Meca Medina, y los franceses, paraban todos a cero. No podíamos hacer nada, ya que formaba parte de la carrera".

Rafa3.jpg Un momento inolvidable de su carrera deportiva, fue en la 30° edición de la competencia más linda del mundo. UNO Santa Fe

Más consideraciones

A cerca del momento del retiro, situación clave en todo deportista de elite, con su habitual sinceridad, Rafa comentó que "se sucedieron un montón de cosas. No estaba entrenando bien, cuando volvía a nadar, lo hacía estando más gordo, y pasaba un mes y medio, y no estaba nadando con las ganas de siempre. La Santa Fe-Coronda del 2008 fue mi última competencia de natación en la que terminé séptimo. Ya iba sin ganas a los entrenamientos, le había perdido un poco el gustito a competir, y sinceramente iba sin las mismas ganas a entrenar".

"El día que dejé de nadar hice lo que hacía todos los días. Fui a las 4 de la mañana a nadar, pero nadé tan mal ese día que me saqué las antiparras, y dije no nado más, y no fui más a nadar ni a entrenar, y me alejé por completo, salvo las veces que hice de guía en alguna que otra Santa Fe-Coronda" confesó el destacado nadador de aguas abiertas de nuestra capital.

Uno de los nadadores santafesinos que dejó su huella en el circuito mundial comentó que "La natación me dio un montón de cosas. Ya sea hacer muchos amigos, conocer el mundo, la disciplina, porque para ser un deportista de elite hay que tener una disciplina muy grande. Desde el horario de la comida, el horario de descanso, de dejar de lado salidas. Desde los 16 o 17 años hasta los 24 o 25, me olvidé de lo que era salir con mis amigos, pero me dio otras cosas más importantes. Más allá del triunfo en 2003, conocí mucha gente en todo el mundo, fue algo importante y que lógicamente me dio muchas alegrías".

Rafa4.jpg Rafa se retiró del circuito internacional de aguas abiertas en 2008, y se alejó por completo de la natación. UNO Santa Fe

"Es la más linda que hay"

Rafa Pérez brindó su opinión acerca de la continuidad de la prueba que lo tuvo como protagonista y campeón. "En primer lugar quiero dejar en claro que la Santa Fe-Coronda es lo más lindo que hay. No hay carrera en el mundo como la Santa Fe-Coronda. Desde el acompañamiento de la gente en la largada, durante la carrera en la costa, los botes que te acompañan, y el show que se arma, no existe en otro lugar del mundo. Por eso, los extranjeros quieren venir a la Santa Fe-Coronda, porque claramente es las más linda del mundo".

"Banco claramente la Santa Fe-Coronda, pero tenés las carreras de 10 kilómetros que son las que bancan la FINA, entonces tampoco tenés las posibilidades de traer esos nadadores, porque no los bancan económicamente sus federaciones para hacer pruebas de largo aliento. Nunca hay que dejar de hacer la Santa Fe-Coronda, pero también se podría hacer la de 10km, como se hace en el Lago San Juan. Al no haber santafesinos en la primera línea de protagonismo, obviamente que le quita un poco de entusiasmo" opinó el exganador de la prueba de aguas abiertas más linda del mundo en plena atención de su negocio ubicado en el corazón de barrio Candioti.