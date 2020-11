Real Madrid ganó y sigue invicto en la Liga ACB de España

Sin embargo esa diferencia se redujo en forma notable en el segundo período, con un desempeño destacado del ala pivote local, el francés Louis Labeyrie, quien terminó con 26 puntos y 4 rebotes.

En el quinteto dirigido por el DT Pablo Laso, el base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) sumó 8 tantos (1-3 en dobles, 2-5 en triples), 4 asistencias, 3 recuperos y un rebote en 27 minutos, según registró un informe del sitio de la ACB.

Mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex San Antonio Spurs de la NBA) contribuyó con 6 unidades (2-3 en triples), 3 pases gol y un rebote en 13m. El alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) no actuó por un esguince de tobillo.

Otros resultados registrados este domingo: Unicaja Málaga 82-Obradoiro 76; Joventut de Badalona 97-Estudiantes 70; Burgos 78-Fuenlabrada 99.

En partidos jugados el sábado, Betis 74-Gipuzkoa 62 (Lucas Faggiano 6 tantos y 3 rebotes); Manresa 94 (Juan Pablo Vaulet 8 puntos y 2 rebotes)-Bilbao Basket 78.

El partido entre Morabanc Andorra y Casademont Zaragoza, que tiene en sus filas al escolta santafesino Nicolás Brussino, fue postergado hoy, por cuatro casos positivos de coronavirus en el conjunto andorrano.