Rosario Central irá por su primera victoria ante el urgido Tigre

Una vez más, sin tiempo para el disfrute, tampoco para el descanso. Central vuelve a salir a la cancha después de lo que fue el triunfo necesario ante Caracas por la Copa Libertadores y lo hará en un contexto bastante similar a lo ocurrido el pasado jueves en el Gigante. Es cierto, el grado de urgencia no es el mismo, pero el equipo de Miguel Angel Russo necesita reencontrarse con la victoria en la Liga Profesional después de varios partidos sin poder lograrlo en el terreno local. Y encima la chance que se le presenta es más que propicia, frente a un Tigre que viene en caída desde hace un buen tiempo y cuyo único objetivo es mantenerse en la categoría. Desde las 21.15 y con arbitraje de Andrés Merlos, el canalla va en busca de otro paso aliviador.

No hay forma de encarar el presente deportivo de Central sin hacer referencia a la Copa Libertadores , en la que quedó acomodado de la forma que quería, a un triunfo de la clasificación a octavos de final, y es por eso que alguien podría menospreciar el partido de esta noche contra Tigre, pero sería un error. Porque bien podría el equipo aprovecharse de lo que vivió hace unos pocos días y, también, tomar eso como trampolín para lo que viene.

No se descubre nada si se dice que para Russo todos los partidos son importantes (algunos con mucha más transcendencia de otros, por supuesto) y a priori el entrenador trasladaría esa sensación a la cancha, donde habrá lugar para mayoría de titulares. El recambio llegaría recién en la visita a Deportivo Riestra, cuatro días antes del partido en Montevideo contra Peñarol.

Cuestiones que atender

Es que más allá de que las grandes expectativas están depositadas en el plano internacional, puertas adentro también hay cuestiones que atender y que deben se corregidas de manera inmediata. Porque la posición que ocurra el canalla hoy en la tabla acumulada no es del agrado de nadie y esa tabla es una de los caminos a partir de los cuales este equipo de Russo buscará la clasificación a alguna copa internacional del año que viene.

Pero como la rueda gira de manera permanente hay momentos que merecen ser aprovechados, más allá de que se trate de historias diferentes. Central no pudo haber logrado una mejor previa de este partido contra Tigre que esa que armó después de lo que fue la contundente victoria frente a Caracas. Desde lo emocional, desde la confianza y también desde lo futbolístico, esa goleada fue lo mejor que le pudo haber pasado al canalla de cara a otro encuentro importante, que no es decisivo, pero no por ello menos importante.

Mal arranque en la Liga Profesional

Central está en la obligación de reacomodarse en el plano local. Es que viene de una Copa de la Liga en la que la defensa del título le resultó una mochila bastante pesada y el arranque de la Liga Profesional no fue el mejor, con aquella derrota en el debut frente a Argentinos Juniors. De hecho, son varios los partidos que lleva sin poder ganar, por eso la necesidad y el deseo de volver a estrechar lazos con la victoria. Y lo dicho, emocionalmente Central viene en alza por el último triunfo copero, lo que es algo para aprovechar.

También desde lo futbolístico quedaron resabios como para tomar como plataforma. Algunos pequeños indicios de crecimiento ya había mostrado contra el Bicho, partido en el que al menos volvió a generar situaciones, pero frente a Caracas el equipo no sólo lo potenció, sino que le agregó la cuota de gol necesaria para ganar en confianza.

No parece todavía ser el momento de pensar a largo plazo y focalizarse en el choque con Peñarol. Quizá algo de eso se pueda sentir dentro de algunos días, en la previa de Deportivo Riestra, pero antes de que eso ocurra el canalla tiene una cita con la memoria en el torneo local. Volver a ser el del partido contra Caracas le servirá para que esta noche Tigre sea un eslabón más en la levantada.

Formaciones de Rosario Central y Tigre

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Mauricio Martínez y Jonatan Gómez; Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra y Jáminton Campaz; Agustín Módica. DT: Miguel Ángel Russo.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Tomás Fernández, Ángelo Marchese y Nahuel Genez; Martín Garay, Agustín Cardozo, Tomás Galván y Blas Armoa; Gonzalo Maroni y Nicolás Contín. DT: Sebastián Domínguez.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Adrián Franklin.

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports.