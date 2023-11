Rosario y Santa Fe lograron festejar en el Argentino Juvenil

En la Zona Ascenso, el campeón fue Santa Fe, que en el vibrante cotejo decisivo batió con lo justo por 34-33 a San Juan, y entonces el próximo año participará del cuadro de la Zona Campeonato. El podio se completó con Mar del Plata, vencedor de Santiago del Estero (21-17).

USR.jpg Rosario es el nuevo campeón del Argentino Juvenil levantaron la copa tras 11 años al vencer a Buenos Aires por 34-22. UAR

En el quinto lugar se ubicó Alto Valle (ascendió esta temporada a esta prueba), que superó a Chubut (24-11). Y en el duelo por séptimo puesto, Nordeste venció ajustadamente (32-30) a Oeste, que la próxima temporada tendrá que actuar en el Select 12. El que logró ascender a la Zona Ascenso del Argentino Juvenil fue Chile, pues en la final del Select 12 (se cruzaron los ganadores de los torneos Norte y Sur) derrotó a Andina por 62-3.

A continuación, la síntesis de la final entre Rosario y Buenos Aires:

Rosario: Jeremy Ardanowsky, Luciano Ruffinatti y Tomás Pérez Del Sarto; Franco Capucci y Marcos Radizza; Augusto Rossi Del Cerro, Mariano Pérez y Marcos Kauffman; Felipe Lovell y Martiniano Aime; Valentino González Ansaldi, Benjamín Ordiz, Octavio Maradona, Juan Camba y Francisco Lluch. Entrenadores: Ramiro Tejeda, Nicolás Vergallo, Horacio Speranza y Lucas Cattaneo. Luego ingresaron: Joaquín Gastón y Borja Carrizo por Pérez Del Sarto y Capucci, Jeremías Lamas por Ruffinatti, Sebastián Villena, Mateo Tanoni, Matías Vetere y Fausto Carugatti por Pérez, Ordiz, Lovell y González Ansaldi.

Buenos Aires: Fabricio Cebron, Nicolás Cambiasso y Luka Stocco; Lucca Santero y Jeremy Annand; Benicio Schirado, Mateo Longo y Santiago Carricart; Ignacio Acosta Pimentel y Cruz Barla; Nicolás Santecchia, Santos Criscuolo, Felipe Bergara, Danilo Ghisolfi y Juan Carreras. Entrenadores: Tomás Cóppola, Tomás García Iturralde, Santiago González Bonorino y Nicolás Pollet. Luego ingresaron: Martín Negramotov, Mateo Servin, Beltrán Pereyra y Ramón Fernández Pratto por Cebron, Stocco, Schirado y Acosta Pimentel, Javier Sánchez de la Fuente y Juan Segundo Plaza x Longo y Ghisolfio, Jeremías González Sapuppo y Máximo Latorre por Cambiasso y Carricart.

Primer tiempo: 3m, gol de Criscuolo por try de Santero (BA); 9 y 21m, goles de Aime por tries de él mismo y Ruffinatti (R); 17m, penal de Criscuolo (BA); 25m try de Santero (BA), y 31m, try de Camba (R). Resultado parcial: Buenos Aires 15 vs Rosario 19.

Segundo tiempo: 2m, try de Ordiz (R); 5m, gol de Aime por try de Camba (R); 23m, gol de Criscuolo por try de Santero (BA), y 33m, penal de Aime (R). Resultado final: Rosario 34 vs Buenos Aires 22.Incidencia: 3m ST, amonestado Santero (BA).

Estos fueron todos los resultados de la última jornada del Campeonato Argentino Juvenil M17:

7º puesto Ascenso:

Nordeste 32 vs Oeste 30

5º puesto Ascenso:

Alto Valle 24 vs Chubut 11

3° puesto Ascenso:

Mar del Plata 21 vs Santiago del Estero 17

7º puesto Campeonato:

Salta 27 vs Uruguay 20

5º puesto Campeonato:

Tucumán 56 vs Cuyo 17

3° puesto Campeonato:

Córdoba 16 vs Entre Ríos 10

Final Select 12:

Chile 62 vs Andina 3

Final Ascenso:

Santa Fe 34 vs San Juan 33

Final Campeonato:

Rosario 34- Buenos Aires 22