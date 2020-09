Rugby: Los Pumas suman un Wallabie a su staff

“Con Michael (Cheika) empezamos a conversar a principios del año. Yo le propuse la idea de volver a trabajar juntos y enseguida le interesó. Nos pusimos de acuerdo desde el primer momento. Lo noté muy entusiasmado. Siempre le gustó mucho el rugby argentino” expresó Mario Ledesma.

El head coach de Los Pumas aseguró que “Es una persona que nos puede aportar mucha experiencia tanto al grupo de jugadores como al staff. Así como fue la incorporación del Tano (Marcelo Loffreda), en los primeros días de agosto. Sin dudas, es una excelente oportunidad para seguir aprendiendo todos porque es una persona que piensa bastante cosas afuera de la caja (“Out of the box”), que tiene una visión innovadora y super creativa, distinta a la de muchos entrenadores que me pude cruzar”.

"Además, al confirmarse el campeonato en Australia, pudimos dialogar y escuchar sus recomendaciones acerca de lugares para entrenar, horarios y hasta cuestiones relacionadas al clima” explicó el entrenador argentino. Finalmente, comentó que “Por su parte, ya estuvimos realizando varias charlas junto a él y todo el staff, acerca de cuestiones del juego, de defensa, de ataque, de tipos de ejercicios, de técnicas individuales y demás. Así que ese intercambio estuvo espectacular”.

2592020 f001 mario ledesma y michael cheika pumas wallabies.jpg El australiano Michael Cheika asesorará a Mario Ledesma y a Los Pumas mientras dure el Rugby Championship 2020 a jugarse en la tierra de los Wallabies.

Rugby Championship confirmado

Tal como informamos oportunamente, la Sanzaar confirmó el fixture del Rugby Championship a disputarse en Australia, entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre. Serán 12 partidos, durante seis semanas y las ciudades de Brisbane, Newcastle y Sídney albergarán el certamen. Los Pumas harán su debut ante Sudáfrica, último campeón de la Copa del Mundo 2019.

La primera fecha de la competencia se llevará a cabo en el Suncorp Stadium de Brisbane, para luego mudarse a la zona de New South Wales, donde allí los partidos se jugarán en los estadios Bankwest y ANZ, de Sídney, y el McDonald Jones, de Newcastle. Los países participantes deberán tener en cuenta todas las regulaciones sanitarias dispuestas por cada gobierno local. Por su parte, los equipos se concentrarán en formato burbuja, en un ambiente limpio y controlado por las autoridades policiales, para preservar la salud de cada delegación.

Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby, afirmó: “Esta noticia confirma un nuevo paso importante para la realización de esta competencia que va a tener a Los Pumas jugando al máximo nivel, como lo viene haciendo desde 2012. Venimos trabajando arduamente junto a todos los miembros de Sanzaar, entendiendo las medidas sanitarias impuestas por Australia y con la premisa principal que es preservar la salud de las cuatros delegaciones participantes”.