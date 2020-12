Rugby: se pone en marcha el Sudamericano en Chile

El certamen, además de la necesaria competencia, le permitirá a tres equipos prepararse para el próximo año en que los Juegos Olímpicos serán la fecha más trascendente. Argentina Sevens clasificó a Tokio el año pasado, mientras que Brasil y Chile competirán en el repechaje mundial, en fecha a definir.

Para la realización del torneo, Chile asegura los más altos estándares de sanidad y protección de los equipos, cuerpos técnicos y personal del torneo. El mismo cuenta con el inestimable apoyo del gobierno nacional y el Comité Olímpico Chileno.

En la primera jornada tendrá a Chile enfrentando a Brasil en el primer encuentro, luego vendrá Argentina con Uruguay, mientras que en la segunda lo harán Chile con Uruguay, y Los Pumas Seven con Brasil. Los últimos dos cotejos serán Brasil con Uruguay, y Chile con Argentina.

Al finalizar los seis partidos se generará un ranking. El domingo, el segundo y tercero del ranking se enfrentarán en la primera semifinal a las 11:20, y el primero jugará contra el cuarto, a las 11:44.La Copa de Bronce comenzará a las 13:42, mientras que la final arrancará a las 14:07.

Pumas1.jpg El seleccionado nacional afrontará una edición reducida del Sudamericano de Seven junto a los combinados de Brasil, Uruguay y los anfitriones. Prensa UAR

Mucha emoción en Gómez Cora

El head coach de Los Pumas Seven, Santiago Gómez Cora habló de la “mucha emoción. No pensé que jugar un torneo nos traería tanta emoción. Se está viviendo como si fueran los Juegos Olímpicos.” Respecto a la pandemia y como trabajó con su equipo, Gómez Cora cree que el jugador de rugby está acostumbrado a adaptarse. “Hicimos mucho trabajo físico durante la cuarentena; lo que más me preocupaba era la parte mental. Costó, pero se adaptó bien.”

“Estuvimos meses hablando con Sudamérica Rugby pidiendo que hagan algo; veíamos el Valentín Martínez pero era difícil entrar ahí. Por suerte nos toca a nosotros y ojalá sea tan exitoso como el Valentín y el SAR 4 Naciones.” “Estamos esperando competir, los chicos quieren jugar. Cerrar el año con lo que más les gusta que es jugar. En cuanto al juego, estamos haciendo foco en el juego desordenado.”

El plantel de Los Pumas Seven está integrado por los siguientes jugadores: Lautaro Bazán Vélez (Córdoba Athletic); Matías Osadczuk (Sociedad Italiana Tiro Al Segno); Santiago Álvarez (Sociedad Sportiva de Bahía Blanca); Máximo Provenzano (Alumni); Germán Schulz (Tala Rugby Club de Córdoba); Santiago Mare (Regatas Bella Vista); Tomás Vanni (Universitario de Tucumán); Gastón Revol y Julián Quetglas (La Tablada de Córdoba).

También fueron convocados: Rodrigo Etchart (San Isidro Club); Tomás Acosta Pimentel (Buenos Aires Cricket Rugby Club); Rodrigo Isgro (Mendoza Rugby Club); Marcos Moroni (CUBA); Marcos Moneta (San Andrés); Joaquín De la Vega y Francisco Ulloa (Newman); Mateo Carreras (Los Tarcos de Tucumán); Gerónimo Prisciantelli (Club Atlético de San Isidro).