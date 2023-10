Santa Fe derrotó a UROBA impiadosamente en Universitario

El resultado de las acciones entre santafesinos y bonaerenses nos exime de mayores comentarios, ya que los anfitriones fueron claramente superiores, demostrando un eficiente trabajo en defensa, a lo que hay que sumarle una buena labor en la definición. Santa Fe tuvo un buen desempeño en defensa, trabajó muy bien las formaciones fijas, tanto en el scrum como en el line out. En otras fases del juego se vieron cosas interesantes, con buenas actuaciones individuales, como por ejemplo la del capitán Benavides, y los backs Rava y Pérez Baker.

Es importante destacar que, a diferencia de temporadas anteriores, este plantel cuenta con jugadores de muy buen aspecto físico, no solamente en el pack de fowards, sino también en los backs. Recordemos que, en materia de amistosos, Santa Fe jugó con Entre Ríos en la Tortuguita del Paraná Rowing Club, y posteriormente, lo hizo frente a la UER y Rosario, al cual les ganó a ambos, en cancha de Gimnasia y Esgrima de Rosario.

"Para nosotros comenzó siendo un partido un poco menos de lo que esperábamos. Por ahí podríamos haber plasmado más nuestro juego. Lo bueno es que salieron muchas cosas que venimos entrenando. Igualmente, todavía nos quedan algunas cuestiones para pulir, aunque creo que en líneas generales hicimos un buen partido y llegamos muy bien al debut en el Argentino" le dijo Bautista Benavides a UNO Santa Fe.

SantaFe2.jpg El representativo de la USR se impuso con claridad a los bonaerenses en el último amistoso previo al debut ante Alto Valle. UNO Santa Fe

El capitán del seleccionado juvenil de la USR indicó que "lo mejor del equipo fue la química, y el ataque, aunque debemos corregir algunas cuestiones en defensa. En las formaciones fijas tuvimos una buena respuesta, creo que en el trabajo de los fowards hicimos un buen laburo en el scrum y en el line out. Pero obviamente que todavía debemos ajustar algunos detalles pensando cuando juguemos la semana que viene".

"Será un par de días especiales, en el cual hay que trabajar y entrenar duro, porque es la previa al comienzo del Argentino. Estamos ciento por ciento focalizados en el partido con Alto Valle. Es algo que venimos hablando entre los jugadores y el staff, y vamos a Neuquén a empezar con un triunfo, porque el objetivo que nos propusimos es lograr el ascenso y regresar al sector principal".

El seleccionado santafesino volverá a los entrenamientos el próximo lunes en cancha de Querandí RC, y el miércoles, lo hará en Santa Fe Rugby Club. La partida hacia la provincia del Neuquén será el próximo jueves 19 de octubre en horas del mediodía desde Querandí. El debut en el Argentino Juvenil será el próximo sábado 21 de octubre a las 13, en General Roca, en la provincia de Río Negro, frente al representativo de la Unión de Rugby del Alto Valle.

En la segunda fecha, Santa Fe recibirá a Santiago del Estero en cancha de Universitario, y en la tercera jornada, ya se jugará en el marco del concentrado que se disputará en la ciudad de Rosario, en el deberá medirse con el representativo de Chubut. En el caso de la UROBA, que integra la Zona Ascenso 4, debutará recibiendo en Junín a San Juan, luego deberá viajar para visitar al representativo de la Unión de Rugby del Noreste, y cerrará en Rosario midiéndose con Mar del Plata.

El cuerpo técnico de Santa Fe está integrado por Gregorio Favre (head coach); Alejandro Moreira, Iván Fendrich, José Weisemberg y Diego Colli (entrenadores); los preparadores físicos son José Jacquat y Alejandro Beber; Federico Bruzzone el kinesiólogo; los colaboradores son José Hugo Paladini, Juan Manuel Lagraba, Alejandro Brasca y Agustín Leiva.

SantaFe3.jpg La escuadra conducida por Gregorio Favre debutará el sábado 21 de octubre a las 13 ante Alto Valle en la ciudad de General Roca. UNO Santa Fe

Síntesis:

Santa Fe 84- UROBA 7

Santa Fe: Mateo Mehring, Federico Cescut y Jorge Onorato; Bautista Benavides (capitán) y Agustín Ponzio; Bautista Cardozo, Ignacio Gómez y Genaro Ballestieri; Valentín Mazza y Tomás Rava; Alejandro Brasca, Pietro Crocce, José Reynoso, Ignaacio Gonzalez Cassola y Martín Pérez Baker. Luego ingresaron: Lautaro Saravia, Santiago Clements, Máximo Astesaano, Santiago Fava, Galo Ayala, Matías Arangio, Brian Rosillo, Nicolás Vogt, Juan Cruz Cantoia, Francisco De Marco, Ignacio Rossi y Valentín Malatini.

UROBA: Armando Beatto Chang, Mateo Barbaste y Yamil Drazeta; Benjamín Aaron Traini y Luca Frittayón; Máximo Oxoby, Felipe Salto y Jerónimo Sorondo; Tomás Lachavanne, Francisco Ortíz Massey y Mateo Gómez Merlos; Pedro Dalessio, Isidro Mendonca, Santino Mattiazzi y Jonás Berti. Luego ingresaron: Santiago Ceres, Simón Galante, Segundo Loustalot, Emanuel Baute, Manuel Nassello, Andrés Campagnolle, Belisario Nougués Valverde, Valentín Santana y Agustín Viciconte.

Primer tiempo: 7´ try Pietro Crocce convertido por Martín Pérez Baker, 11´ try Federico Cescut convertido por Martín Pérez Baker, 21´ try Tomás Rava, 25´ try y conversión de Tomás Rava, 30´ try Alejandro Brasca convertido por Tomás Rava, 32´ try Pietro Crocce convertido por Tomás Rava, 34´ try Valentín Mazza convertido por Martín Pérez Baker.

Segundo tiempo: 3´ try Valentín Mazza convertido por Martín Pérez Baker, 17´ try Martín Pérez Baker, 23´ try Francisco De Marco convertido por Tomás Rava, 26´ try Genaro Ballestieri convertido por Martín Pérez Baker, 30´ try Máximo Astesano convertido por Martín Pérez Baker, 36´ try Santiago Clements convertido por Martín Pérez Baker.