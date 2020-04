Santa Fe dominó competencias de vóley

Desde el 2004 y de manera ininterrumpida, se realizaron los Campeonatos Nacionales, es decir la competencia de las selecciones de provincia, en un comienzo en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, luego actualizados a los cambios que hubo. En la rama femenina, es claro el dominio de Santa Fe que ganó 28, seguido por Córdoba con 11.

El recuento en la rama femenina comienza con un 2004 dominado enteramente por Córdoba, que lo ganó en las tres categorías y al año siguiente Rosario hizo lo propio. En 2004 y 2005, Santa Fe compitió como Rosario por un tema federativo y a lo largo de los años, ya como Santa Fe, sumó 25 títulos más.

En torneos que recorrieron el país con sede en todas las regiones, se hicieron en Sub 14, Sub 16 y Sub 18 durante el 2004 y 2015. En tanto, en la rama femenina se realizó un único Nacional Sub 21 que ganó Metro en 2007.

El predominio santafesino fue abrumador en todas las competencias.

Desde el 2016, año que cambiaron las categorías, se incorporó el Nacional Sub 13, que la lleva cuatro ediciones, mientras que pasaron a realizarse en Sub 15, Sub 17 y Sub 19 (suspendida los últimos dos años).

En total, Santa Fe ganó 28 torneos argentinos, seguido por Córdoba con 11 y luego asoma Metropolitana con 9. Una de las curiosidades es que Buenos Aires ganó en 2019 el Sub 13 en su primera consagración histórica en estas competencias, mientras que Entre Ríos también figura entre los ganadores con dos títulos.

En este 2020, siempre y cuando puedan realizarse, se volverá a las categorías anteriores, es decir, se realizarán en Sub 14, Sub 16 y Sub 18.