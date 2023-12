Santa Fe es sede de la Academia del alto rendimiento de Sudamérica Rugby

"Esta academia es muy importante" expresó Daniel Hourcade, ex entrenador de Los Pumas, y responsable de alto rendimiento de SAR

Hay casi cuarenta participantes-alumnos que pertenecen a países miemrbos de Sudamérica rugby y fueron propuestos por sus uniones de orígen. El responsable de la academia es el tucumano Daniel Hourcade, y cuenta con la presencia del santafesino Nicolás Bruzzone, Pablo Bouza, Esteban Meneses, y Leonardo Senatore, entre otros. Las actividades se realizan en las instalaciones del CRAI, pero también hay charlas de legado de diversas cuestiones rugbísticas.

El ex entrenador de Los Pumas, destacó que poder llevar adelante la academia en el CRAI es inmensa.

Es importante señalar que cada unión de los seis países de Alto Rendimiento – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay – nominó a sus representantes para formar parte, y ser evaluados, en esta Academia. Uno por cada una de las áreas. Esta capacitación, permitirá crear las condiciones para contar con recurso humano evaluado y probado en el campo.

"La Academia de Sudamérica la venimos haciendo hace cuatro años, esta es la séptima que venimos haciendo. En esta oportunidad es de nueve áreas, es decir que no es solamente enfocada en los entrenadores. Se busca que los participantes se vayan sabiendo como se trabaja en un equipo profesional. Algunos si, pero la gente que ha venido, en su mayoría no han tenido experiencia profesional, y vienen de clubes" expresó Daniel Hourcade.

El director de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby sostuvo que "es importante poder trabajar con todas las áreas, para ver y enseñarles a interrelacionarse con los demás sectores de trabajo de un staff. Se debe trabajar como un equipo, y en consecuencia ver que es lo importante, en definitiva, que cada miembro del staff sepa que tiene que hacer, definir roles y funciones, y que hacer en cada práctica, en cada análisis de video, en cada charla, en todo".

Hourcade junto al rosarino Pablo Bouza y Esteban Meneses, que viene de dirigir a Uruguay en el Mundial de Francia.

"Nosotros vamos evaluando. Ya que ponemos dos staff completos, dos equipos, chico de M19 de CRAI y Santa Fe Rugby, y trabajan toda la semana como si fuesen un equipo profesional. Entrenan a la mañana, a la tarde se hace una devolución integral del staff completo de Sudamérica Rugby. Se les da una devolución de como estuvieron, en lo que estuvo bien, que estuvo mal y que se puede agregar. A medida que pasaron los días se ve la evolución que tuvo cada participante" destacó el ex entrenador de Los Pumas.

El entrenador tucumano le dijo a UNO Santa Fe que "al final de la semana se juega un partido, y después del partido tienen que planificar la semana siguiente, como si fuesen a jugar nuevamente contra el mismo equipo, presentan esa planificación, la exponen, si hay video lo muestran, como si fuesemos los jugadores. Cada área tiene una planilla, en el que se los puntúa, son diez puntos, del 1 al 5, osea que el puntaje máximo es 50, con lo cual para aprobar la academia hay que tener más de 30 puntos. Se llevan una devolución de donde tienen que mejorar, y fundamentalmente entender que no están preparados para entrenar un equipo profesional, lo que no significa que no sean buenos entrenadores".

En cuanto al crecimiento de Sudamérica Rugby, el Huevo Hourcade, indicó que "Sudamérica está creciendo permanentemente, apunta a que los países crezcan. Trabajamos muy relacionados con los países, con todos los seleccionados, mayores como juveniles, seven masculino y femenino, ya que cada vez capacitamos más entrenadores, ayudamos en los entrenamientos, dependiendo de las áreas, pero básicamente cada vez hay más competencia".

Esta capacitación cuenta con participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.

"Todo lo que nosotros podamos hacer, si después no le generamos una competencia, el nivel no crece. Tenemos nuestra liga, que es la frutilla del postre, que es tener más de 200 jugadores para ser una opción en su país. El objetivo de Sudamérica es crecer cada día más, de hecho está lejos de lo que queremos y prentendemos, porque siempre apostamos a más" explicó el gerente de alto rendimiento de SAR.

En relación a como ve el presente del rugby argentino, el head coach de Pampas XV, fue claro al señalar que "Argentina hace mucho tiempo que viene trabajando, que tiene su sistema afianzado, es el país más organizado, que más jugadores, tradición y cultura tiene, eso es algo que lo sabemos. A todos la pandemia les afectó mucho, al rugby argentino lo desarmó. Todo lo que construimos en diez años se diluyó, se evaporó, de disponer jugadores todos en el país, profesionales, jugando uno de los mejores torneos del mundo, tuvimos que volver atrás. Ahora se sigue trabajando en el desarrollo, y sabemos que la realidad es que cuando los jugadores llegan se van".