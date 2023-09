Santa Fe estará bien representada en el Sudamericano Juvenil

En el selectivo realizado en marzo pasado, adquirió el derecho de ser parte del equipo argentino, la santafesina Candela Giordanino, quien actualmente forma parte del Gremio de Porto Alegre, la cual se formó en Unión de Santa Fe, y que por estos días ya se encuentra en la capital provincial para afinar su preparación para la competencia.8

"El Sudamericano es como toda competencia, en el cual las expectativas son dejar lo más arriba posible a Argentina. Obviamente que hay una carga extra porque ya he ganado dos torneos de este tipo, y lógicamente que voy por el tercero. Quiero hacer tres de tres, tres de tres oros en sudamericanos juveniles. Y lo que pretendo es ayudar a las nuevas generaciones que están comenzando en las aguas abiertas. Para muchos chicos es su primer sudamericano, todo muy nuevo, yo pasé por eso, y me gustaría ayudarlos a que sean mejores" le dijo Candela Giordanino a UNO Santa Fe.

image.png La talentosa nadadora de 19 años entrena en la pileta de Unión de Santa Fe, en la cual se formó deportista de elite.

La nadadora santafesina indicó que "en mi caso la localía ayuda mucho. Imaginate que está toda tu familia, amigos, y conocidos alentándote en un Sudamericano. Sucede que muchas veces estás afuera, es muy difícil verlos, necesitas de tu mamá, de tu entrenador, y ser local es realmente una ventaja en mi caso".

"Me estuve preparando muy fuerte, estuve nadando con mucha intensidad, estoy bien, y si bien no voy a bajar muchos los metros para este Sudamericano, porque en un mes tengo el Panamericano, que es el gran objetivo para el cual vengo trabajando esta temporada" señaló la nadadora formada en Unión de Santa Fe e hija de la reconocida Celeste Puñet.

En cuanto a cómo ha sido su temporada en Brasil destacó que "no se para nunca la competencia, estuve compitiendo bastante, en mayo en el campeonato absoluto brasilero de pileta, allí logré bajar todos mis tiempos, así que estoy muy contenta con esos resultados. Después, si bien no fue en Brasil, pero forma parte de lo que competí, fue el Mundial, que no logré un buen resultado, pero la experiencia sumó mucho. Esperaba más, pero suele pasar, y es de las cosas que también se aprenden".

La importancia de la localía

"En Brasil me adapté muy bien, la verdad es que siempre voy a estar muy agradecida con el club, y con todos los que forman parte del equipo de Gremio, porque me recibieron con las puertas abiertas, los brazos extendidos, y me dieron todo lo posible para que yo pueda continuar mi carrera deportiva, y crezca mucho, como persona y nadadora. Realmente estoy muy agradecida y conforme con lo que vengo haciendo" resaltó Candela que se encuentra radica en Porto Alegre.

image.png Giordanino se encuentra radicada en Brasil, y afrontará el Sudamericano tras haber ganado el selectivo realizado en Santo Tomé.

En relación a sus actividades hasta el día de la competencia sostuvo que "estoy entrenando en doble turno, concurro al gimnasio, estoy haciendo un aeróbico, que es correr y nadar, también que ayuda a la capacidad aeróbica, y disfrutar de la familia, que hace muy bien". En el selectivo realizado en marzo pasado, en el mismo escenario que ahora, la deportista de 19 años logró el primer lugar entre las damas con un registro de 1.59.03.55.

Sobre el escenario de la competencia Candela contó que "siempre, aunque hayas tenido el mejor resultado, siempre hay algo por mejorar, tal vez alguna estrategia nueva que pueda hacer o no, son cuestiones que las hablo con mi entrenador, y con el jefe de equipo de la selección nacional que es Adrián, que me conoce un poco.... Es una ventaja el haber nadado en ese lugar, porque se cómo se debe nadar y que cuestiones hay que tener en cuenta".

Por último, se refirió a un punto clave, traje de neoprene sí o no, y consignó que "para mí sí, en mi caso creo que es mucho mejor con el neoprene puesto. Me siento más cómoda nadando en aguas frías que calientes, pero bueno, con ó sin, el objetivo es el mismo. En marzo fue sin traje, el agua estaba en 24°, y ahora están en 18°, al límite, se nota la diferencia, pero voy a nadar igual y lograr el mejor resultado posible".