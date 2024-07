Santa Fe fue campeón en Sub 14 femenino en el Nacional de vóley

Tal como estaba previsto finalizó el Nacional Sub 14 y Sub 18 en San Juan, competencia que reunió más de 1300 personas durante cinco días en la capital sanjuanina. Metro se llevó los títulos masculinos, mientras que en el femenino se consagraron Santa Fe Sub 14 y Córdoba Sub 18. En la jornada final se jugaron las definiciones de todos los puestos y las cuatro finales en UPCN con gran marco de público.