Santa Fe, en la recta final para el Argentino

El seleccionado de Menores de 18 de la Unión Santafesina de Rugby ingresa en la última semana de trabajo con vistas a su participación participación en el sector principal del Campeonato Argentino que organiza la Unión Argentina de Rugby.

El pasado fin de semana en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo, realizó un entrenamiento que incluyó un partido entre los mismos integrantes del plantel. El ensayo fue muy positivo, el calor fue importante y la intención fue mover a todos los jugadores.

"Fue un entrenamiento partido, entre posibles y probables por llamarlo de algún modo, para ajustar algunas cosas, y meter un poco de ritmo. Fue con árbitros oficiales, y con tiempos de veinte minutos, pero en el marco de un entrenamiento más intenso", le dijo Guillermo Aguilera a UNO Santa Fe.

Uno de los coaches de la USR destacó que "los amistosos de la pretemporada fueron muy positivos, en el último entrenamiento no salieron tantas cosas bien, por eso hay que seguir mejorando. El balance es bueno, pero tenemos la sensación que todavía nos falta un poco más para seguir ajustando, pero creo que estamos bien para arrancar el campeonato".

En cuanto al primer rival en el Argentino sostuvo que "con Córdoba va a ser un partido muy duro, muy físico, y en el cual el que sea eficiente en los puntos de encuentro va a ser el que se lleve el triunfo. Lógicamente para nosotros, por jerarquía, por historia y demás, será un cotejo complicado, pero espero que lo podamos sacar adelante positivamente".

"Un dato que no es menor, es que tenemos una ventaja psicológica y es que en los últimos dos partidos de M18, fuimos nosotros los que les ganamos a Córdoba. No es algo menor, y jugar de local, que es otro punto positivo para la cabeza nuestra, y nos permita sacar el partido adelante. Así que será un hermoso desafío, tendremos una baja, por la lesión de Federico Eleuteri, es una mala noticia, pero llegamos con muchas expectativas" sostuvo el ex tercera línea de Hindú Club.

El seleccionado de M18 de la USR que conduce Luciano Bordón viene de afrontar una serie positiva de cotejos amistosos. En primer lugar, derrotó a Salta en la calidad de visitante por 22 a 7, posteriormente, en cancha de Universitario, derrotó a la Unión Entrerriana de Rugby por 66 a 7. Finalmente, el pasado fin de semana doblegó a la Unión de Rugby de Rosario 36 a 21 En el polideportivo de Alma Juniors de la ciudad de Esperanza.

El debut de la escuadra santafesina en la Zona 2 del Campeonato Argentino está prevista para el próximo sábado 7 de marzo, en cancha de Universitario, frente a Los Doguitos de la Unión Cordobesa de Rugby.

En la segunda fecha, a jugarse el 14 de marzo, en calidad de visitante, Santa Fe jugará ante la Unión de Rugby de Cuyo en la provincia de Mendoza, mientras que bajo el sistema concentrado, en la ciudad de Santa Fe, el 29 de marzo, enfrentará a Tucumán.