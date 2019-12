Santa Fe no pudo con Buenos Aires en Paraná

En el cotejo de semifinal de la copa de Plata, el seleccionado de la Unión de Rugby de Buenos Aires se impuso a la Unión Santafesina de Rugby por 35 a 5, en un cotejo desarrollado en la sección la Tortuguita del Paraná Rowing Club.

En el arranque del cotejo, al minuto, hubo un try y conversión de Tobías Wade, posteriormente el que logró marcar fue Thomas Morani convertido por Tomás Wade, por lo tanto la URBA se fue al descanso ganando por 14 a 0.

En el complemento la cosa no cambió demasiado demasiado, pero al minuto de juego hubo un try del capitán Leandro Rivero para los santafesinos que logró descontar. Inmediatamente llegó un ensayo de Martín Cancelliere convertido por Benjamín Gutiérrez Meabe.

• LEER MÁS: Santa Fe jugará por la copa de Plata en Paraná

Posteriormente, a los cuatro minutos del segundo período llegó el try de Thomas Morani convertido por Máximo Provenzano. Las Águilas fueron impiadosas y marcaron otro ensayo por intermedio de Tomás Amorisa convertido por Provenzano con lo que ganó 35 a 5.

Más información

La escuadra santafesina arrancó el torneo derrotando a la Unión de Rugby de Misiones en cancha 2 por 35 a 17, mientras que luego lo hizo ante la Unión Sanjuanina de Rugby por 26 a 19, en ambas ocasiones en la cancha 2 ubicada en el Plumazo.

Posteriormente, en el escenario principal del CAE, en el último partido de la fase inicial de la Zona 3 del grupo Campeonato, cayó derrotado por la Unión de Rugby de Rosario, que tuvo como entrenador a Magín Moliné, por 29 a 17.

En cuartos de final de la copa de Oro, disputada en la mañana del domingo, en la cancha 1, del anexo albinegro, Santa Fe fue superado con claridad por 24 a 0. Aunque la novedad más importante fue ver nuevamente alentando a sus compañeros a Lucas Caputto, quien sufrió una lesión importante y por lo cual la USR jugó el resto del torneo con once jugadores, sobre todo su ausencia se sintió porque el plantel no contaba con muchos fowards.

El balance es altamente positivo, desde los resultados no tanto, en comparación al año pasado, pero en la preparación el equipo tuvo que recuperar muchos jugadores lesionados, y eso conspiró para poder desempeñar un buen papel. Dentro del mismo aspecto, hay que señalar que a horas de jugar el Seven de la República, Tomás Grenón, no logró recuperarse de una lesión, y debió ser reemplazado por el esperancino Emiliano Silvi.

En el Seven de la República 2019, el seleccionado de Santa Fe estuvo integrado por: Emiliano Silvi (Alma Juniors de Esperanza), Alejandro Molinas (h) y Franco Radín (CRAI); Lucas Caputto, Agustín Foradini, Santiago Quirelli, Dalmiro Borzone, Tomás Kerz y Lucas Fertonani (Santa Fe Rugby); Facundo Aimo y Manuel Mandrile (CRAR de Rafaela); Leandro Rivero (capitán, Cha Roga).

El staff de trabajo lo conformaron: Pablo Martegani como head coach, Gastón Sgroi y Pablo Pfirter son los coaches; Gonzalo Carrasco como preparador físico; Mercedes Dumont es la nutricionista; Nicolás Erpen el kinesiólogo; mientras que Walter Hrycuk y Fernando Yódice son los mánagers.