Santa Fe venció a San Juan en Fisherton y consiguió el ascenso

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby derrotó a su similar de la Unión Sanjuanina por un ajustado 34 a 33 en el partido por el ascenso en el Campeonato Argentino M17 que organiza la Unión Argentina y que se desarrolló en las instalaciones que Jockey Club de Rosario posee en Fisherton. Fue un final no apto para cardíacos, ya que la USR se imponía 34 a 28, y cuando estaba el tiempo cumplido llegó el try de los sanjuaninos que dejó las cosas 34 a 33, pero fallaron la conversión y los santafesinos lograron festejar el regreso a la elite del certamen.

En una de las primeras situaciones claras, Santa Fe consiguió una buena pelota en el line out, jugó eficientemente con el maul, y llegó el try de Genaro Ballestieri que sumado a la conversión de Martin Pérez Baker puso 10 a 7 el marcador. A partir de esa incidencia, Santa Fe salió a buscar el partido, le buscó darle dinámica a su juego, pero la defensa sanjuanina funcionó bien.

rugby campeonato argentino juvenil santa fe san juan en jockey 2.jpg La escuadra santafesina se impuso a la Unión Sanjuanina en la final de la Zona Ascenso por un ajustado 34 a 33. Mateo Occhi / URR

La lesión provisoria de un jugador de los cuyanos fue la oportunidad para que el árbitro del cotejo decida parar para que ambos planteles puedan refrescarse en una siesta muy calurosa en la ciudad de Rosario. Tras la reanudación de las acciones, el octavo rafaelino Valentino Ferrero se levantó del scrum dentro de las veintidós yardas y marcó el segundo ensayo para los santafesinos, que sumado al goal de Martin Pérez Baker le permitió pasar al frente en el marcador por 14 a 10.

San Juan no bajó los brazos, siguió atacando, pero la defensa santafesina tuvo un buen desempeño. Igualmente, a partir de la misma receta del line y el maul, la escuadra sanjuanina logró marcar otro try, lo que le posibilitó pasar al frente en el tanteador ya que se puso 15 a 14.

Un penal de los cuyanos en su propio campo puso en duda a los santafesinos de si buscar los palos o el touch, finalmente se decidió jugar al line out, y con mucha confianza lograron armar el maul. Estuvo muy cerca de convertir el octavo Ferrero, pero tuvo su oportunidad Iñaki Cardín de apoyar el tercer try para la USR, que sumado a la conversión del full back Pérez Baker lo puso a Santa Fe arriba en el marcador por 21 a 14.

rugby campeonato argentino juvenil santa fe san juan en jockey 3.jpg La Unión Santafesina ganó los tres compromisos que le tocó afrontar en el concentrado jugado en Rosario. Mateo Occhi / URR

A cuatro minutos del final del primer tiempo, llegó un penal que convirtió Valentín Lloveras para San Juan que dejó el marcador 21 a 18. Inmediatamente, Santa Fe le respondió con la misma moneda, infracción de los sanjuaninos que Martín Pérez Baker logró convertir y sumar de a tres para dejar 24 a 18 el marcador, que fue como finalizó la primera etapa.

En el segundo tiempo

En el complemento las acciones siguieron muy parejas, con un trabajo importante de las defensas, pero con un Santa Fe muy concentrado, sobre todo cuando a partir del line out, armó un maul que fue muy eficiente, empujó varios metros, lo que le permitió apoyar el cuarto try de la tarde, y dejar el marcador 29 a 18.

Una falla en la defensa, y una pelota jugada con la línea de backs, terminó con un ensayo de San Juan para poner el score 29 a 23. Nada estaba dicho, el marcador estaba muy apretado, pero Santa Fe se recompuso y en una muy buena acción terminó con el try que dejó 34 a 23 a los santafesinos en ventaja. Pisando los 30 minutos, San Juan logró marcar un ensayo en la bandera y dejar las cosas 34 a 28.

rugby campeonato argentino juvenil santa fe san juan en jockey 4.jpg La defensa, el line out y el maul fueron algunos de los puntos del elenco santafesino que conduce Gregorio Favre. Mateo Occhi / URR

El final fue muy picante, San Juan atacó con todo pero la defensa de la USR funcionó bien y evitó caer su ingoal. La última jugada fue un scrum para Santa Fe a metros del ingoal, el octavo santafesino se levantó del scrum, pero cometió penal al no soltar la pelota cuando lo tacklearon. A San Juan no le quedaba otra que jugarla, lo hizo y marcó un nuevo try, que dejaba el score 34 a 33. Faltaba la conversión, que no la pudo concretar el apertura sanjuanino, y eso le permitió a la USR imponerse en el partido, y quedarse con el ascenso, lo que significaba haber cumplido con el objetivo que todo el grupo se propuso cuando comenzó el proceso, que no era otro que regresar a la elite de la competencia organizada por la UAR.

El plantel de Santa Fe que logró ascender estuvo integrado por los siguientes jugadores: Máximo Astesano, Galo Ayala, Genaro Ballestieri, Bautista Benavides (capitán), Iñaki Cardín, Federico Cescut, Santiago Clements, Ignacio Gómez, Mateo Mehring, Jorge Onorato, Agustín Ponzio, Simón Ramírez, Lautaro Saravia, Matías Arangio, Valentino Ferrero y Agustín Piris (fowards); Valentino Appo, Alejandro Brasca, Francisco De Marco, Tomás López, Valentín Malatini, Conrado Obeid, Martín Pérez Baker, Tomás Rava, José Reynoso, Ignacio Rossi y Gerónimo Panza (backs).

* Panorama concentrado Argentino Juvenil

* 7º puesto Ascenso:

Oeste 30- Nordeste 32

* 5º puesto Ascenso:

Chubut 11- Alto Valle 24

* 3° puesto Ascenso:

Santiago del Estero 17- Mar del Plata 21

* Final Select 12:

Andina 3- Chile 60

* Final Ascenso:

San Juan 33- Santa Fe 34