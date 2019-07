Scime: "Que Colón se preocupe no solo por el árbitro sino por el VAR"

Miguel Scime es palabra autorizada para hablar de arbitraje en el fútbol argentino. Se trata de una persona que lleva 41 años desempeñándose en la actividad, donde seis años estuvo como miembro de comisión de arbitraje de Conmebol y siete años de FIFA. Además, fue se mantuvo años como director de la Comisión nacional de Arbitraje.

Scime habló con Cadena Oh! sobre la actualidad del arbitraje, haciendo especial foco en la actuación del VAR en la Copa América, ya que el mismo se implementará para la serie de octavos de final que animarán Colón y Argentinos por la Copa Sudamericana.

– ¿Jugó a favor de Brasil el árbitro anoche?

–No quiero ser corporativista ni nada por el estilo. Creo que estuvimos ante un árbitro que no estaba en condiciones, así los respaldan sus actuaciones de 2012 a la fecha, para estar en semejante clásico mundialmente reconocido. Lo dije antes del partido, no estaba preparado. Así lo llevó adelante, con errores manifiestos, claros y obvios.

Por otro lado, opinó sobre el VAR y afirmó: “No estuvo a la altura de las necesidades. Sobre todo en una copa donde ha tenido participaciones hasta de 5 minutos para saber si hay que amonestar o no a un jugador. Eso es significativo. ¿Nos perjudicó? Visto como simpatizante y como analista…creo que no tuvo una noche feliz (ni el árbitro ni el VAR)”.

– ¿Cuándo se usa y cuándo no el VAR?

–Hay un protocolo escrito del VAR, se empezó a formar en 2014 y se puso en vigencia en 2018 en FIFA. Con una tecnología totalmente superadora. La Conmebol por razones que habría que preguntarle a la comisión de arbitraje, decidió ponerlo de un día para otro, con una tecnología sólo de 24 cámaras. Y con falta de preparación de los árbitros. Lo pusieron en Lanús – River, los árbitros han ido pagando el derecho de piso porque no se los ha capacitado como correspondía en FIFA. Se llamar al VAR cuando hay un error claro, obvio y manifiesto. ¿El árbitro puede pedir asistencia al VAR? Claro, es el responsable general del encuentro, todo pasa por su potestad y el define si se sanciona o no cualquier infracción a la regla”, comentó el especialista.

– A Santa Fe llega el árbitro Esteban Ostojich…

–Es de la nueva camada de árbitros uruguayos. Uruguay tiene un árbitro más emblemático que es Andrés Cunha, por una razón muy particular no fue llevado a esta Copa América para no darle la posibilidad de que siga participando de los mejores encuentros cuando es el mejor árbitro uruguayo. Creo que fue producto de su participación dirigiendo tanto River como Boca y, a criterio de Brasil, tuvo una actuación que no fue acorde a lo que se necesitaba. Yo creo que estuvo bien".

Hablando específicamente de Ostojich, destacó: “No tiene la trayectoria internacional de otros pero puede tener muy buen rendimiento. Si debuta ahora el VAR preocúpense no sólo por el árbitro principal sino también por el acompañante de VAR”.