"Pero no soy yo el que debe pedir disculpas por la discusión que mantuve con Medina ya que yo no la inicié, sino que la continué, aunque deba admitir que no fue un buen ejemplo de mi parte. Lo que ocurrió fue algo que podía pasar y no tuve la tranquilidad para no ir a responder a sus desafíos", admitió Frank Kudelka, de 59 años.

https://twitter.com/ETMSports/status/1331351707603898368 ESPN mostró más imágenes del cruce entre Medina y Kudelka: un mano a mano que fue tomando temperatura durante el partido y explotó en el final pic.twitter.com/XZNosaG7sj — El Tuiter Matador (@ETMSports) November 24, 2020

"¿Yo te falto el respeto? Andá, andá para allá", se lo escuchó decir a Antonio Medina al término del encuentro, a lo que Frank Kudelka respondió: "No me vengas a prepotear".

Entonces Medina, de 42 años, uruguayo de Salto, la misma ciudad en la que nació Luis Suárez, redobló la apuesta con un "me habían dicho que eras bobo, pero no tanto". Y el "sos un bocón y un maleducado" fue la respuesta de Frank Kudelka, que inmediatamente escuchó la "despedida" del exdirigido por Marcelo Gallardo en Nacional (al principio del partido se habían saludado con un abrazo): "tenés mi teléfono, llamame y lo arreglamos". .

"Yo en Talleres tuve un ciclo glorioso y este muchacho no estaba. El cruce no tiene nada que ver con eso, al menos de mi parte. Pero no hay ninguna valoración despectiva contra el hombre (por Medina) porque él tiene su forma de conducir", insistió Frank Kudelka en declaraciones que replicó el diario La Capital, de Rosario.

Es que Frank Kudelka conocía el "decálogo" de recomendaciones que Medina les inculca a sus dirigidos y que redactó en 2017, cuando dirigía a la reserva de Nacional, cuyo primer, cuarto y sexto puntos fueron justamente los mencionados por el entrenador de Newell's que es bien recordado por los hinchas de Talleres tras su paso como entrenador del equipo cordobés.