Se bajó el telón de la temporada para el vóleibol santafesino

En el gimnasio Guillermo Drenner del Club Atlético Unión se llevó a cabo la fiesta de premiación 2023 de la Asociación Santafesina de Vóleibol. Con una gran convocatoria de jugadores, entrenadores, árbitros, y dirigentes de los diferentes clubes fueron distinguidos los mejores en cada categoría, en ambas ramas, desde Sub 13 hasta Primera División, destacándose el reconocimiento a los equipos que conforman parte del Sub 12 promocional y la liga promocional ASV femenina y masculina.

La incorporación del Newcom en Santa Fe, vóleibol para los adultos mayores, ofrece un espacio para el desarrollo social con objetivos de vida entre los pares enmarcado en una actividad deportiva; revindicando valores y aceptando las diferencias. Este año se desarrolló la segunda edición de la Liga Santafesina de Newcom. Los premiados fueron Centro Gallego de Santa Fe (+50 mixto), Villa California de San José del Rincón (+50 femenino), Centro Gallego (+60 mixto) y Villa California de Rincón (+60 femenino).

image.png Las distinciones a los diferentes clubes, fueron entregadas por los delegados de las instituciones que conforman la ASV.

Este año se organizó la 4ª edición de la Copa Santa Fe de Vóley en categoría mayores, una competencia de calidad deportiva en ambas ramas que recorre toda la provincia. Representaron a la Asociación Santafesina, en las tres etapas de competencia, 14 equipos femeninos y masculinos. Es importante destacar que a la etapa final, que se jugó en Rosario, llegaron nueve alineaciones de la ASV. Entre las principales ubicaciones, Banco fue subcampeón y Unión de Santa Fe cuarto en la rama femenina; mientras que Libertad de San Jerónimo Norte fue campeón en varones.

La oportunidades sirvió para distinguir al equipo masculino de mayores del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte. La institución rojinegra, con una base casi es su totalidad surgida de las inferiores, este año se destacó nuevamente en el plano provincial y nacional. A finales de febrero se consagró campeón de la Liga Nacional de Voleibol masculina, venciendo a Tucumán de Gimnasia por 3-0 en la definición. Por su parte, en octubre obtuvo el tricampeonato en la Copa Santa Fe de Mayores, superando al local, Náutico de Rosario, en la definición.

image.png Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero continúa su crecimiento en las diferentes categorías del vóley santafesino.

Fueron reconocidos los árbitros, que no son otros que los que se ocupan de impartir justicia en cada una de las competencias oficiales. Por su participación internacional en la presente temporada, logrando arbitrar en los Juegos Sudamericanos Odesur de Playa en Colombia, se llevó un presente Carlos Sánchez, por ser considerado el árbitro destacado de la presente temporada.

En relación a las copas Conjunto, en la femenina, el ganador fue Villa Dora, ya que sumó 244 puntos, y la masculina, Libertad de San Jerónimo Norte en la rama masculina con un total de 128 puntos. En la copa Conjunto general, que surge de la sumatoria de las copa masculina y femenina, el ganador fue Villa Dora ya que sumó un total de 355 puntos.

Como es habitual en cada temporada, hubo varios equipos que representaron a la ASV en las copas Argentina que se desarrollaron en la localidad de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires. Villa Dora, se consagró campeón de la copa Argentina de clubes Sub 18 femenina tras vencer a Glorias de Buenos Aires por 3 a 2 en la final, y Gimnasia y Esgrima fue el ganador en Sub 16 femenina, tras doblegar a Sonder de Rosario por 3 a 0.

image.png Central San Carlos fue otro de los elencos protagonistas en la presente temporada del vóley local.

El momento cúlmine fue cuando se premió a los mejores del año en los torneos de Primera División de la ASV. En varones, el campeón fue Libertad de San Jerónimo Norte, Villa Dora el subcampeón, y Gimnasia y Esgrima el tercero. En la copa de Plata, el campeón fue Alma Juniors de Esperanza, y Regatas de Santa Fe el subcampeón. En la rama femenina, Villa Dora fue el ganador en la copa de Oro, seguido por Banco Provincial y Echagüe de Paraná. El campeón de la copa de Plata resultó Regatas de Santa Fe, y el Paraná Rowing Club el subcampeón.

En sub 21, el campeón de oro en masculino fue Villa Dora, y el subcampeón, Paracado de Paraná; y en la copa de plata, Colón de Santa Fe fue el campeón, y Alma Juniors de Esperanza el subcampeón. En Sub 21 femenino, Villa Dora fue el ganador de la copa de Oro, y Banco Provincial, el subcampeón. En Sub 18, Paracao resultó campeón en varones, y Villa Dora de Santa Fe A en mujeres.