Se suspendieron las actividades en Liga Santafesina de Fútbol

Ante las complicaciones que generan las lluvias registradas en la región se tomó la decisión de suspender la jornada del sábado y no se disputará la fecha en ninguna de las categorías, tanto del fútbol Masculino como del Femenino de la Liga Santafesina. Si bien todavía no se informó oficialmente, en caso de jugarse o no jugarse la fecha 3 del Apertura Fabián Cucho Nicola de Inferiores en la jornada del domingo, será comunicado por la Liga Santafesina.