Sergio Hernández: "También pensé en irme a la playa"

Sergio Hernández está en cuarentena ya que volvió de España y por ese motivo pasa sus días en su casa aislado como requiere el protocolo para aquellas personas que retornaron del exterior. Y en consecuencia aprovechó para brindar una entrevista a través de instagram en donde dejó varias reflexiones.

Sin dudas que la más llamativa fue la siguiente:"Yo también diez días atrás era un poquito menos conciente que ahora. Por eso no juzgo a los que hace seis días atrás hicieron cola para entrar a un balneario. porque tenían su casa ahí, porque también se me vino a la cabeza al principio, '¿y si mi alquilo una casa en la playa y me voy a vivir al cuarentena ahí?'. Y hoy digo: '¡Qué animal que fui!.

Y agregó: "Lo pensé y no me parecía nada raro, al contrario, como también hace tres días atrás pensaba cómo una persona no puede salir a correr al aire libre, lejos de otras personas, porque si el deporte es salud, y hoy entiendo que el único lugar que es salud es tu casa, el único. Si tenemos que comer fideos y arroz durante un mes, comeremos eso, no pasa nada. Parecía una vacación gastronómica, pero no".