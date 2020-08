Simonet: "Mi sueño es poder retirarme en Tokio"

Sebastián Simonet es un emblema de la Selección Argentina de Handball y la pandemia del coronavirus alargó su idea del retiro, que estaba pensada para los Juegos Olímpicos de Tokio, desafío del cual todavía quiere formar parte.

"Si hubiese sabido que iban a suspender los juegos lo hubiera pensado dos veces, ahora ya estoy en el baile y no me puedo quitar. Esta Tokyo por delante y mi sueño es poder retirarme ahí", aseguró Sebastián Simonet en una entrevista en el Instagram Live de MARCA Claro.

"No dejé de entrenar nunca, la pelota todavía no la tocamos, solo hicimos cosas físicas. Hace cuatro meses que no toco una pelota de handball, pero la sensación de volver a verle la cara a mis compañeros fue algo lindo", agregó Sebastián Simonet sobre su actualidad después del parate por la pandemia del coronavirus.

image.png Sebastián Simonet admitió su deseo de retirarse en los Juegos de Tokio.

Tercera olimpiada

"La verdad fue un golpe duro, porque en este momento estaría jugando y me iba a retirar de la selección porque era un momento lindo. La motivación y las ganas de jugar unos Juegos Olímpicos otro año es lindo. Va a ser un año largo y duro".

Jugar con sus hermanos

"Seria algo precioso que pase, es con lo que sueño, el poder retirarme abrazado a ellos".

Londres 2012 y Rio 2016

"Son recuerdos distintos; Londres para nosotros fue nuestro 'Disney', era lo que siempre soñábamos y la verdad lo disfrutamos muchísimo. Fuimos a disfrutar tanto ese momento, que no supimos competir de la mejor manera. En Río competimos muy bien y estuvimos muy cerca de ganarle a Croacia".