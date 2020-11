Sportivo Guadalupe regresó con todo a los entrenamientos

"La verdad que la cuarentena la pasamos complicado, y ya estábamos todos ansiosos por volver a los entrenamientos. Si bien no está todo liberado, todo normal, ya el hecho de venir, ver la cancha, estar con los jugadores, y sentir el olor a pasto cambia mucho" comenzó expresando Rubén Oscar Escher a UNO Santa Fe.

El director técnico de la primera división de Sportivo Guadalupe destacó que "la vuelta a las prácticas se dio con muchas ganas, con mucho entusiasmo, aunque tuvimos que hacer varios grupos de trabajo porque hay muchos chicos que quieren volver. Estamos respetando lógicamente el protocolo que se requiere".

El exentrenador de Unión de Santo Domingo expresó que "nosotros tenemos la ventaja que dentro de todo el club es bastante amplio, tenemos la cancha dividida en sectores, con diez jugadores en cada parte, a lo cual hay que sumarle la cancha de fútbol 5, que podemos meter otros diez jugadores. Normalmente, los grupos no van a superar a los 30 jugadores. Se puede entrenar casi una hora, que es lo que está autorizado".

Guada2.jpg Rubén Oscar Escher es el director técnico de los planteles superiores de la histórica institución liguista Sportivo Guadalupe. UNO Santa Fe

A cerca de qué tipo de trabajos pueden realizar, el Pato Escher comentó que "en estos primeros entrenamientos lo que hicimos, apoyándome en el profesor que tiene muchos trabajos físicos, uno corrige la parte técnica en lo físico con pelota que hoy en día se utiliza mucho. Se hacen circuitos, con diferentes estaciones, y lo hacemos un poco en base a lo que planifica el profe. Uno colabora para que, en la parte con pelota, lo técnico esté bien hecho".

El exentrenador de inferiores del Club Atlético Colón destacó que "cuando se pueda, utilizaremos la cancha de fútbol 5 para hacer trabajos en espacios reducidos. Pero ya te digo, respetamos el protocolo, y por eso la forma de entrenar se debe hacer de esta manera. Creo que los jugadores se van adaptando bien, y eso es muy importante".

Objetivos que se vieron modificados

En cuanto a los objetivos que tenían con Guadalupe antes de que llegue la pandemia, Oscar Escher, sostuvo que "nosotros nos veníamos preparando muy bien para este año, tuvimos una pretemporada importante, muy buena, hace varios años que jugamos el Tiburón Lagunero, el cual es muy exigente, con buenos equipos, y por eso creo que llegábamos bastante bien. Una semana antes de comenzar el torneo se dio la pandemia y se suspendió toda la actividad y se debió cerrar el club".

"El jugador y al que le gusta el fútbol, y en particular el que juega en Liga Santafesina, todos hablan y comentan que se normalice todo y se pueda jugar al fútbol con algún tipo de competencia. Este tema del parate va a repercutir más que nada en los clubes, ya que para las instituciones fue muy complicado el parate, donde los chicos no pueden venir a practicar, donde no hay cuota societaria ni partidos, entonces allí creo que va a afectar. Tengo miedo que eso repercuta en los jugadores, que a lo mejor haya clubes que no puedan presentar determinadas categorías" opinó Escher quien también pasó como entrenador por San Cristóbal y por Agua y Energía.

A cerca de si cree que se puede jugar algo en lo que queda del año, el Pato Escher comentó que "pienso que sí, todo está en lo económico, porque, así como nosotros ya estamos entrenando, seguramente en algunos días más se va habilitar jugar algún tipo de partido amistoso, cumpliendo lógicamente con los protocolos, y eso sería un avance". En el mismo sentido indicó que " si se hace algún torneo hay que pensar en pagarle a los árbitros, médicos, policías, porque son todos trabajadores. Hay que abonarle al canchero para que marque el campo de juego y mantenga cortado el pasto. Son mayores las erogaciones que los ingresos, por eso digo que es complicado, pero veremos de qué manera se puede arreglar, como para hacer algo, que sería lo ideal".

Guada3.jpg Los chicos de Sportivo Guadalupe regresaron en buen número, y las prácticas se hacen cumpliendo con los protocolos. UNO Santa Fe

La felicidad de tocar una pelota

A su turno, Federico Buschiazzo, capitán de Sportivo Guadalupe sostuvo que "la verdad es que estamos muy contentos por esta vuelta a las prácticas. Los chicos ya venían manifestando desde hace unos meses las ganas de volver al club, y gracias a Dios se pudo lograr regresar a los entrenamientos. Tranquilos, pero con la ilusión de siempre de tocar una pelota, y la felicidad que eso genera".

Buschiazzo, que si bien es defensor tiene muchos goles convertidos, expresó que "para algunos estos más de seis meses sin poder entrenar fue duro, otros pudieron entrenar en sus casas, o se hacían los espacios para poder hacerlo. En mi caso particular me costó mucho, porque no tengo un patio grande, y al principio de la cuarentena fue complicado. Después por una lesión no pude regresar a hacer lo físico, pero hace un tiempo logré ir a un gimnasio, y ahora con la vuelta a los entrenamientos, todo se va a ir acomodando un poco. Por ahora entrenaremos dos veces por semana, pero la idea es próximamente pasar a hacerlo tres veces a la semana".

El exjugador del Club Atlético Pilar señaló que "el profe nos explicó en el primer entrenamiento que hay que dividir la cancha, hacer dos o tres grupos por separado, y tratar de conservar el distanciamiento. No está permitido hacer fútbol, así que se hacen los trabajos que se pueden. En este tiempo sin jugar se ha perdido un poco la técnica, pero eso va a ir volviendo de a poco, y se toma como una especie de pretemporada, apuntando al año que viene que es lo que todos queremos".