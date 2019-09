"Tengo ganas de tocar y abrazarlo mucho a Taya"

El Mundial de China tiene atrapados a todos los argentinos, en especial a los amantes del básquet. Muy lejos de su gente, uno de los tres santafesinos vive un momento histórico.

En Santa Fe tiene hinchada propia. Porque desde el populoso barrio Santa Rosa de Lima, Graciela Marion, mamá de Tayavek Gallizzi, es una de las tantas que prepara el mate y cada mañana sufre por su hijo.

Este martes, después del enorme triunfo frente a Serbia compartió sus sensaciones en Malas Costumbres (Sol 91.5) y en el inicio reconoció que “cuando empezó el último cuarto se cortó luz, fui a ver algunos vecinos, es de no creer lo que sucedió. Tuve que llamar a amigos preguntando el resultado, justo estábamos en un momento difícil del partido”.

Más adelante, acotó que “fue terrible la desesperación que tenía, hasta que me dijeron que estaban ganando. Pedí un par de días en mi trabajo para poder ver el Mundial”.

Cuando debió referirse al contacto que tiene con el actual pivote de Regatas Corrientes, Graciela expresó que “ellos ahora se fueron a festejar, después descansarán, a las 9 de la mañana más o menos nosotros tomamos contacto con él. Tengo una alegría inmensa, ganas de tocarlo, de abrazarlo, a veces lo golpean mucho, es difícil explicar lo que uno siente”.

La madre de unos de los pivotes que tiene la Selección Nacional expresó que “debería salir el día de las madres de los deportistas, así no me pierdo más días en mi trabajo. El stress de sufrir tanto me va matando”.

En la parte final enfatizó que “Serbia empató el partido pero enseguida pasamos de nuevo al frente, Taya cuando viene a casa tiene su cama de doble plaza, sino su departamento. Viene poco por su trabajo ahora en Corrientes. Él quería estar en el Mundial, el equipo tenía mucha confianza en ellos mismos, sabían que Serbia y Estados Unidos tienen jugadores grandes pero nada es imposible para estos chicos”.