Tigre y Talleres aburrieron a todos en Victoria

14 de septiembre 2025 · 22:11hs
Tigre y Talleres empataron 0-0 en el Estadio José Dellagiovanna por la fecha ocho del Torneo Clausura. Al Matador le sigue costando generar chances claras de gol, carece de profundidad y no puede generar claridad de tres cuartos en adelante.

Con Simón Rivero por Santi González como único cambio obligado, Tigre salió ante Talleres con un 4-1-3-2 con Leyes de único cinco y Saralegui bien cerrado. El Matador arrancó con el dominio de la pelota en los primeros 15' pero sin demasiadas ideas para atacar mas que intentar con centros. Russo y Romero participaban muy poco del juego y todo se diluía fácil. Talleres, de a poco, emparejó.

La primera clara fue un cabezazo de Girotti que se fue apenas desviado. La T encontraba espacios a espaldas de Leyes y Botta se movía libre ahí para lastimar. Jugaba de contragolpe. El trámite era parejo pero con algunos idas y vueltas, aunque el visitante, para los 30', era el que se sentía un poco más cómodo en el campo de juego. Si no era por algún arrebato de Rivero, Tigre no generaba nada.

En el tramo final de la primera parte, Talleres volvió a tener otra chance clarísima de contra. Depietri corrió solo 30 metros, Laso casi lo baja y el atacante de la T estrelló su remate en el palo. Al ratito, otro remate, esta vez de Catalán, que también reventó en el travesaño. El visitante mereció el 1-0. Tigre se fue al entretiempo con los mismos problemas y defectos de siempre.

Tigre salió sin cambios al segundo tiempo pero siguió siendo el mismo espanto. Le costaba horrores pasar mitad de cancha con criterio y Talleres seguía siendo peligroso. Iban 20 minutos y al Matador no se le caía una sola idea. Dabove mandó a la cancha a López por un Rivero que pasó desapercibido completamente. Recién llegó una clara a los 21' con un cabezazo de Laso tras un corner que rozó el segundo palo.

A los 24' el Matador volvió a avisar para meterse en partido. Centro de Soto y cabezazo de Romero que Guido Herrera tapó en dos tiempos. Con muy poco, el local buscaba reaccionar y aprovechar que Talleres había dejado pasar su mejor momento. Oviedo y Chaco Martínez a la cancha para los últimos 15', afuera Leyes y Russo. Era partido de gol gana.

Dabove agotó variantes para tratar de ganarlo. Manuel Fernández y Piñeiro en lugar de Romero y Saralegui, ambos de floja performance. Se fueron consumiendo los minutos y el cero a cero quedó a tono con el trámite del segundo tiempo, donde ambos equipos se intentaron lastimar pero sin dejar atrás el temor de perder. Querían salir vivos.

Tigre llegó a los nueve puntos y por ahora está fuera de puestos de clasificación a la próxima ronda. En la próxima fecha recibirá a Aldosivi.

El resumen de Tigre y Talleres

Embed - EL MATADOR Y LA T DE TEVEZ NO QUEBRARON EL EMPATE EN VICTORIA | Tigre 0-0 Talleres | RESUMEN

