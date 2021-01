La postura de la organización y del Comité Olímpico Internacional (COI), a partir de la nota periodística que surgió en el diario británico The Times, es realizar la cita olímpica "en cualquier situación": incluso en caso "de que no haya vacunas efectivas" o "que no se pueda vacunar a un elevado número de gente", según reveló Muto, en conferencia de prensa, un día después de la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI.