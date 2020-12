Tomás Mondino, un velocista que no deja de crecer

"Este tema de la cuarentena la estuvimos pasando como pudimos, sobre todo porque con el tema del coronavirus no nos dejaban entrenar, tuvimos que hacerlo en las afueras de la ciudad, y encima para mí era al divino botón, porque yo entrenaba con mi hermana, y mi papá es mi entrenador. Por lo tanto, cualquier tipo de contagio ya lo teníamos en la casa" arrancó señalando Tomás Mondino a UNO Santa Fe.

El atleta del Club Ciclista de Rafaela expresó que "en mi ciudad entrenamos en un velódromo, pero por la cuarentena no lo podíamos utilizar, entonces tuvimos que apelar a hacerlo por los caminos de tierra donde no había mucho movimiento y circulación de personas. Aprovechamos los espacios, y al vivir en una ciudad no tan grande, podemos utilizar los espacios verdes con mayor facilidad".

image.png Tomy Mondino tiene 15 años, y representa a la Asociación de Atletismo del Departamento Castellanos

"A lo largo del año, pude entrenar en la parte física casi con normalidad, por lo tanto, la vuelta a los entrenamientos, y a la pista en particular fue sensacional. Ya el año pasado venía cerca de lograr buenas marcas, y este año en las pocas competencias que tuvimos me fue bastante bien. Estaba previsto que participe este año de los Juegos Evita, yo estaba recontento y esperanzado de poder hacer buenos registros, pero no se pudo competir por el tema de la pandemia" expresó el exjugador de rugby del CRAR de Rafaela.

El representante de la Asociación de Atletismo del Departamento Castellanos dijo que "Pensamos que cuando se lanzó el tema de la cuarentena era en marzo, y los Evita eran en octubre, nunca imaginamos que íbamos a pasar por esto. Antes tenía que pasar por los Santa Fe Juega, y por todas las competencias e instancias, como la local y la departamental. Se canceló todo por el tema del coronavirus".

El velocista rafaelino de 15 años de edad comentó que "en las últimas competencias que se hicieron me anoté en todas. Porque quedan dos o tres torneos y se terminan las competencias, navidad, año nuevo y después ya cortan todo. Hice el Regreso 1 y 2, ahora competiré el fin de semana el Provincial de Mayores, y si Dios quiere haremos el Nacional de Mayores en Rosario".

Tomás recordó sus comienzos en el atletismo, sobre lo cual manifestó que "antes jugaba el rugby, en el CRAR, jugué ante un equipo de Córdoba, me vieron que era muy rápido, los profesores se lo indicaron a mi papá, entonces me anotaron en atletismo. En Rafaela entreno con mi herma Ara y con mi viejo que es Ceferino Mondino. Entreno allá en Rafaela, porque acá en Santa Fe hay más casos de coronavirus que en mi ciudad, y si lo hacemos para competir".