Un tucumano se convirtió en un jugador clave para Cha Roga

"Creo que estamos muy bien, con el staff nuevo, la verdad que se nota, hay aires renovados, se sumaron jugadores que por diversas razones habían dejado años anteriores por distintos motivos. Reaparecieron algunos, y la verdad es que está bueno que después de muchos años, con los mismos entrenadores, se produjo una renovación, por lo que estamos contentos y con ganas" expresó Pablo De Ángelis a UNO Santa Fe.

image.png El conjunto Cangrejo ganó dos cotejos y empató uno en las tres primeras fechas del Regional.

El capitán del plantel superior de Cha Roga aseguró que "arrancamos bien, porque logamos dos triunfos y un empate. Con Pampas fue duro, siempre lo es de local, y allá de visitante. Medio como que se ha convertido en un clásico cuando jugamos, ya que se da siempre un partido picante, duro en lo físico, se juega a punto a punto, es difícil que se abra el partido, y se juegan ochenta minutos sin dar respiro".

El back Cangrejo indicó que "anteriormente le habíamos ganado a CUCU de visitante, hay que viajar, la distancia es larga, y por suerte, se nos dio un partido también bastante trabajado. En los últimos veinticinco minutos se abrió un poco, y con eso nos despegamos en el marcador. Estuvo bastante complicado, porque el tema de viajar es toda una cuestión. Con San Nicolás jugamos de local, por lo que por ahora tuvimos que hacer un sólo viaje digamos".

Se vienen dos rivales muy duros, primero con Brown de San Vicente y luego con Querandí. El 10 de la escuadra de Santo Tomé sostuvo que "la semana pasada solamente entrenamos lunes y miércoles, tranquilos, y esta ya volvemos con las actividades normales. El partido con San Vicente es algo nuevo, no venimos jugando con ellos, así que veremos cómo se da la cuestión. Con Querandí si venimos jugando, termina siendo siempre un rival muy duro. Hay que mantener la concentración, y no relajarse hasta el final. Se debe jugar desde el primer minuto, hasta el final de la misma manera".

image.png El Tucu tiene 33 años, es arquitecto, tiene un emprendimiento comercial, y llegó a Cha Roga en 2018.

Los objetivos claros del Cangrejo santafesino

Cha Roga siempre busca ser protagonista, y en esta oportunidad desde el tercer estamento litoraleño dará batalla para cumplir con los objetivos buscados. El Tucu expresó que "el objetivo está planteado más a largo plazo, no solamente pensar en este año. Como uno siempre juega para ganar y ascender, creo que ese es el verdadero objetivo. Pero particularmente está planteado un poco más allá, y no solamente pensar en lo que va a pasar esta temporada".

Pablo es un trescuarto tucumano que en esta temporada le tocó pasar a ocupar el puesto de Leandro Rivero, un jugador destacado del Cangrejo, que se fue a jugar al exterior. "Ha dejado la vara muy alta el Lea, en realidad antes en Universitario de Tucumán no jugaba de apertura, era full back o wing, y cuando llegué a Cha Roga me cambiaron un poco la cancha, Pepe Ruiz particularmente, pero bien. Junto a Gastón Alonso fueron los que me llevaron a jugar en ese sector de la cancha. La verdad es que me siento cómodo, jugué mucho con Lea, de 12 ó 15, por ahí medio que se lo robé un poco al puesto. El dejó la vara muy alta, es un jugadorazo, y por eso que hoy no está jugando acá con nosotros".

image.png Formado en Universitario de Tucumán, se ha convertido en un jugador muy importante en plantel Cangrejo.

El talentoso back es casi un santafesino más. Hace ya unos años que está radicado en la capital provincial. "En Santa Fe estoy desde fines de 2017, empecé en Cha Roga en 2018, jugué pocos partidos ese año, por laburo y el mudarme, y el tema del pase desde allá de Tucumán. En 2019 comencé a jugar, es decir que estoy hace varios años acá". En el mismo sentido agregó que "en Universitario de Tucumán comencé a jugar a los 12 años, siempre jugué de full back o wing, tuve un pequeño paso como apertura, pero logré jugar la mayor parte del tiempo de full back".

El capitán Cangrejo resaltó que "soy arquitecto, estoy trabajando en pocas cosas con mi profesión, y tengo un emprendimiento de venta de sillones, que se llama Sofá del Rey, en calle 9 de Julio entre Mendoza y Salta. Me trajo a Santa Fe mi novia, que hoy es mi esposa. Fue toda una decisión fuerte, pero acá estamos, porque Santa Fe es cordial. Cha Roga es lo que mantiene, y me han tratado re bien".