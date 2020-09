Varias Ligas de fútbol suspendieron sus competencias

La Liga Santafesina de Fútbol no tendrá competencias oficiales en lo que queda de la presente temporada.

Las diferentes ligas de la Federación Santafesina de Fútbol han ido confirmando su determinación de dar por finalizada la temporada 2020. Ello sucede con la Liga Ceresina de Fútbol, la Liga Esperancina, la Liga Santafesina de Fútbol, y en las últimas horas lo hizo la Galvense.

Con la rúbrica del vicepresidente Oscar Mazzucchelli, la institución comunicó que "luego de consultar con los delegados y autoridades de los clubes que componen la Liga de Fútbol Galvense, hemos decidido de común acuerdo dar por terminada la temporada de fútbol del año 2020, por causas conocidas por todos".

Agrega la nota enviada a Carlos Lanzaro que "la pandemia de Covid-19 ha producido un desgaste económico en los clubes muy difícil de sobrellevar como para activar la práctica deportiva, ya que sus pedidos no fueron atendidos aún por autoridades municipales, provinciales ni nacionales, salvo el subsidio nacional "Clubes en Obras", y el subsidio de 70.000 pesos, que sólo figura en los papeles".

"Otro motivo fundamental y de base, es el cuidado de la salud de los niños, jóvenes y adultos masculinos y jóvenes y adultas femenina que componen la Liga" siguió precisando el comunicado de los responsables de la Galvense.

Finaliza considerando que "si bien se ha establecido el 7/9 como fecha para el comienzo de los entrenamientos, el virus ya ha irrumpido en varias localidades, incluida la nuestra, desde donde proceden los clubes de nuestra liga, por lo que es imposible predecir, en estos momentos, cómo continuará avanzando y cuando se estará en condiciones de retornar a la práctica de nuestro deporte".

Vale señalar que esta semana, la Liga Santafesina de Fútbol, en una nota rubricada por su presidente, Gustavo Pueyo, puso en conocimiento de la Federación Santafesina que "si bien el Concejo Federal autoriza el regreso a los entrenamientos a partir del 7 de septiembre, un gran número de instituciones manifestaron no estar en condiciones de abrir sus puertas producto de la situación económica que atraviesan al no registrar ingresos desde marzo, y no teniendo fecha probable de autorización para realizar encuentros deportivos, se resolvió dar por finalizada la temporada de competencias oficiales 2020 según fueron programados a principios de año".

Más suspensiones liguistas

Otra entidad que comunicó la suspensión de sus competencias fue la Liga Esperancina de Fútbol. Con la firma del presidente Raúl Escalante, se determinó dar por finalizados los campeonatos oficiales del año 2020.

A pesar de la suspensión de los torneos, la Liga Esperancina autoriza a sus clubes afiliados a reiniciar los entrenamientos el próximo 7 de septiembre, fecha autorizada por el Concejo Federal, y además abre la posibilidad de jugar algún torneo a fin de año.

En el comunicado la Liga Esperancina propone que de acuerdo al desarrollo de la pandemia, y si las condiciones sanitarias lo permiten, se podría organizar algún torneo a partir de mediados de octubre.

En el caso de la Liga Ceresina de Fútbol, con la firma del presidente Jorge Keller, se comunicó que "se resolvió en forma unánime dar por terminada la temporada 2020 de los torneos oficiales, que comprenden primera división, sub 23, juveniles e inferiores". Agrega la nota que "dado que para cubrir una cancha en primera y sub 23, entre aranceles, árbitros, viáticos, costos adicionales policías, entre otras cosas, el gasto es muy importante".

Por su parte, la Liga Interprovincial de Fútbol con sede en Chañar Ladeado, ubicada en el departamento Caseros, a más de 300 kilómetros de la capital provincial, y con la firma de su presidente, Mario Carpinetti, se comunicó que "hemos resuelto la anulación de los certámenes oficiales temporada 2020 que comprende a las divisiones mayores primera y reserva, y a las divisiones menores-infantiles, quinta, sexta y séptima división".

La Regional Paivense no se detiene

El presidente de la Liga Regional Paivense, Eneas Cencha, señaló a Fútbol de Santa Fe, que se vuelven a los entrenamientos, y habrá una competencia. De los treces clubes que van a volver a entrenar el 7 de septiembre, no necesariamente tiene correlación con jugar el torneo. Los clubes deben presentar el protocolo a la autoridad provincial, y los parámtros municipales. Cuando tengan todo aprobado lo deben presentar en la liga para darles el visto bueno. Se fue trabajando en un punto importante, con los clubes, en donde la comisión directiva trabajó en los consensos.

Se pidió una prórroga por parte de Monte Vera, y de no mediar ningún inconveniente serían cuatro clubes los que tendrían intenciones de disputar el torneo. Luego, en una segunda se busca avanzar, siempre y cuando se cumplan los permisos pertinentes, hacerlo con las divisiones inferiores. Lo jugarían Monte Vera, Talleres de Laguna Paiva, Central Oeste de Recreo y Polideportivo de Llambi Campbell para una primera etapa.