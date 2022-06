Vecchio: "Llegar a Racing es una oportunidad única"

"Me llena de orgullo y felicidad no solo por su historia sino también por su presente", continuó sobre su llegada a la institución de Avellaneda luego de haber quedado libre de Central.

"Hablé con Gago y fue algo muy lindo. Hablamos de fútbol. Me encanta el equipo, tiene identidad y un estilo marcado. Los que tratamos de jugar ese tipo de fútbol siempre nos sentimos identificados al verlo", dijo en relación al entrenador del conjunto "albiceleste".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1532000840701120514 "ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA MÍ". Emiliano Vecchio cumplió con la revisión médica antes de firmar su vínculo con la Academia. pic.twitter.com/hOlFzdW1hd — SportsCenter (@SC_ESPN) June 1, 2022

"Estoy muy bien, tanto en lo físico como en lo anímico, y siento que puedo brindar muchas cosas”, añadió el jugador de 33 años que estará unido a "La Academia" por 18 meses.

"Lo voy a disfrutar mucho. El último semestre fue muy complicado. Tuve problemas demasiados graves con un hermano y mi mamá", detalló sobre su vida personal.

"Uno es humano y pone por delante a la familia. Por eso no mostré el nivel anterior. Pero el pasado es pasado, lo dejé atrás y mi cabeza está puesta en Racing", confió Emiliano Vecchio.

"Me parece que todos los jugadores somos diferentes, la comparación con Edwin Cardona es linda porque él es un gran futbolista. Si me toca jugar, buenísimo y si no daré todo para mejorar al equipo", valoró.

Vecchio lleva una larga trayectoria desde su debut en 2005 en Rosario Central, donde estuvo hasta 2007 y salió a Fuenlabrada de la Tercera División de España.

Posteriormente, anduvo por Gremio Barueri y Santos de Brasil, Defensores de Belgrano, Unión Española y Colo Colo de Chile, Qatar SC, Al-Ahli Dubai de Emiratos Árabes Unidos, Al Ittihad de Arabia Saudita y Bolívar Bolivia.