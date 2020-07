Vera: "En Don Salvador apostamos al crecimiento grupal"

Los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol continúan sin poder volver a entrenar y lógicamente sin competencia, todo producto de la cuarentena dispuesta por las autoridades sanitarias a partir de la pandemia de coronavirus. Una de las instituciones que viene creciendo, merced a mucho trabajo es Don Salvador, y por eso tiene como entrenador a Valentin Vera un trabajador de la Liga Santafesina, y que tiene los objetivos bien claros de lo que quiere para sus equipos.

"El tema de la cuarentena la estamos pasando dentro de todo bien. Grupalmente como se usa hoy en día por intermedio de las redes sociales. Pensando que en algún momento vamos a volver. Cada vez falta menos, y con la tranquilidad de que se trata de una cuestión de salud" le dijo el reconocido entrenador de Liga Santafesina, Valentín Vera, a UNO Santa Fe.

El director técnico del plantel superior de Don Salvador remarcó que "en estos tiempos tranquilos hice de albañil, pintor y de todo lo que se pueda hacer en la casa. Aproveché a acomodar familiarmente lo que uno deja por cuestiones de tiempo, cuando uno está todo el día trabajando. Aprovecho para ver videos, y cuanto más los mirás más ganas de volver me da".

image.png Es un entrenador de gran trayectoria y experiencia liguista.

"En primer lugar con el cuerpo técnico que tengo trabaja muy bien, por intermedio de las redes determinamos tareas y los chicos las están llevando a cabo. El preparador físico, Ariel González, es primer nivel, y la de buenas tareas a los chicos, así que seguimos trabajando y no parando por intermedio de esa manera" sostuvo Vera, director técnico de Don Salvador Santo Tomé.

A cerca del parate de la actividad liguista a poco de arrancan la competencia Vera expresó que "estábamos para mi gusto más que bien, porque de acuerdo a los recursos económicos que maneja Don Salvador, se trabaja mucho con chicos del club, más alguno que se había sumado, habíamos armado un equipo que invitaba a soñar. Hicimos una pretemporada muy buena, en silencio, porque era el tema no vender más de la cuenta, y queríamos mostrarlo cuando arrancaba el torneo".

Más expresiones de un conocedor

En torno a que tipo de competencia se puede llegar a jugar, el profesor de educación física, Vera consideró que "manejo una información que es la que para mí va a terminar sucediendo. Es que hasta que no arranquen las clases, es decir, con los chicos en las escuelas, no se va a dar deporte de competencia a nivel liguista. No estamos hablando de lo profesional, porque eso es otra cosa. Pero a nivel amateur, y de equipos, hasta que no estén los chicos en la escuela no va a dar comienzo nada".

image.png Pasó exitosamente por muchos equipos de la Liga Santafesina de Fútbol.

Sobre el presente de Don Salvador, Valentín Vera, contó que "cuando tomé el club la verdad lo hice prácticamente sin saber, porque había hablado con gente que conozco, y me decían anda Valentín, agarra, porque estaba en una situación muy mala de números en cuanto a resultados deportivos. Pero no así a nivel de grupo de trabajo, y por eso cuando llegué me sorprendí, porque no era el objetivo lo deportivo, sino que era lo grupal. Ese fu el objetivo del club, al cual yo y el grupo técnico nos alineamos. Así que trabajamos apuntando a eso, y sostuvimos el crecimiento de algunos chicos".

"El torneo de Liga Santafesina es muy competitivo. Lo digo hace rato, se entrena a nivel profesional, y se vive como amateur. Se entrena muy duro, muy fuerte, los equipos están muy bien preparados, los técnicos se capacitan, y la verdad que eso hace que el nivel sea muy bueno" opinó sobre el presente de las competencias en la Liga Santafesina de Fútbol.

image.png Valentín Vera junto a su grupo de trabajo en Don Salvador.

En cuanto a su historial como director técnico describió que "antes de Don Salvador anduve por muchos clubes. Mi historia arrancó en Banco Provincial, después estuve en La Salle Jobson, en Colón, en Pelegrini, en Ateneo Inmaculada, en Cañada Rosquín, y en todos se aprende. Ensayo y error, porque cuando hacés de técnico no hay grandes preparaciones. Más que nada depende de la suerte de quien te dirigió, quien te acompañó, y la verdad no hay mucho que pueda inventar. Se va aprendiendo, a medida que vas a adquiriendo experiencia, vas creciendo, y llegan las oportunidades".

"Nosotros rogábamos que vengan todos sanos. Hoy los chicos ya están trabajando como grupo por el sistema zoom. Vamos a apuntar a fortalecer el grupo. Ojalá que a la familia de los jugadores no les pase nada, que es el primer objetivo. Los domingos se hacen chocolatadas en el club para los chicos, para que te des una idea como viene el trabajo que se hace. Están motivados, así que vienen trabajando juntos, cada uno en su sector, y cuando nos permitan regresar habrá que hacer una nueva pretemporada para poder tener un buen papel en el torneo que se juegue" cerró Valentín Vera, quien fue jugador, preparador físico, y director técnico en diferentes instituciones de la región .