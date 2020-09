Vóley: se conformó la multisectorial de la mujer en la FSV

Entre las acciones en lo inmediato, la secretaría trabajará en dos ejes principales: la homologación de un protocolo de actuación para instituciones deportivas y la aplicación de los talleres de Ley Micaela (capacitación en los temas de género y violencia contra las mujeres) para realizar la habilitación técnica 2021.

La secretaría de la mujeres y disidencias de la Federación Santafesina de Vóleibol quedó constituida de la siguiente manera: Paula Amigo de Santa Fe (presidente), Sabina Ramorini de Rosario (vicepresidente), Clara Mani de Santa Fe (secretaria) y Marina Francesconi de Rafaela (tesorera). Como vocales están Cintia Serrano, Rosana Orsi, Berenice Morconi y Daniela Toledo (titulares); Luciana Fussero, Débora Chamorro, Aldana Lesik y Amira Elías (suplentes).

Voley2.JPG El profesor Fabián Bochatay es el actual presidente de la Federación de Vóley.

Más información

"Hay mucho para trabajar en el tema vinculado a la equidad de género, y trabajar los aspectos negativos como la violencia o el abuso. Creo que están en todos lados, son flagelos que se meten en todos lados, y hay personas que provocan ese tipo de maldad" le dijo recientemente Fabián Bochatay a UNO Santa Fe.

Agregó que "tenemos que prepararnos para eso e incorporar la mesa multisectorial fue una idea de trabajar conjuntamente con un equipo de mujeres que representen a todas las áreas del vóley. En este caso hay entrenadoras, hay árbitras mujeres, hay jugadoras y hay dirigentes mujeres. Con eso se formó un grupo fantástico que ya tienen una estructura de trabajo, un objetivo y con una planificación de actividades".

Bochatay confirmó que "una de las primeras actividades es que vamos a incorporar el taller de la Ley Micaela en la habilitación técnica de los entrenadores del año que viene. Osea que todos los entrenadores para tener la habilitación anual van a tener que hacer ese taller sobre la ley Micaela. Esa es una de las tantas medidas que van a llevar adelante, y que creo que es muy positivo".

"No hay dudas que, en las instituciones, en la Federación, y en los clubes fundamentalmente, no hay mucha participación de mujeres en los lugares de decisión o en las comisiones directivas. Entonces esa también es un área que hay que trabajarla desde el punto de vista que la mujer pueda sumarse. No es por ocupar una silla, porque la misma puede estar vacía, porque cuesta que venga a esos espacios. Y no porque se las expulse o se nieguen los lugares, sino que a veces falta empatía, y a esa empatía hay que trabajarla" destacó el también presidente de la Asociación Santafesina de Vóley.