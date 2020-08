Vóley: una competencia que no se olvida en Santa Fe

El seleccionado nacional Sub 18 en el acto inaugural del Mundial en la UTN de Santa Fe.

No se trata de un hecho más en la historia del deporte santafesino. Se trata de uno de los acontecimientos deportivos más importantes de su historia. Un día como hoy, en 2017, se ponía en marcha el Campeonato Mundial U18 femenino de vóley, con sede en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

En la jornada del jueves 17 de agosto de 2017, un día antes del kick off de la competencia, se llevó a cabo la reunión general de equipos en el hotel Los Silos, con la participación de todas las delegaciones y autoridades que formaron parte del Mundial, y que tuvo como gran protagonista la Asociación Santafesina y a la Federación Santafesina de Vóleibol.

El torneo se disputó con la participación de 20 selecciones de todos los continentes hasta el 28 de agosto de 2017. Fue la primera competencia mundial en la rama femenina en la historia de nuestro país. Fue refrendar un fuerte posicionamiento institucional de la Federación del Vóleibol Argentino, en gran parte producto del perfil organizativo de eventos internacionales que tomó nuestro país.

1882020 f2 nota mundial sub 18 2017 en santa fe utn.jpg Las diferentes delegaciones que participaron de la competición. Gentileza FSV

La gran noticia se conoció en 2016 y resultó una satisfacción enorme que resultó la ratificación del crecimiento en el mapa mundial con un desafío de máxima exigencia, luego de la confirmación por parte de la Federación Internacional de Volleyball FIVB.

Se trató del 3º Campeonato Mundial que organizó nuestro país desde 2011 en categoría menores, luego de las ediciones 2011, y 2015, y por supuesto del espaldarazo internacional a un modo de trabajo.

Fue la Fue la Federación Santafecina de Voleibol la que se puso al frente del desafío, llevando la competencia a la ciudad de Santa Fe y a la de Rosario, dos bastiones del voleibol femenino de nuestro país, del desarrollo de las categorías de base y, también, de la capacitación a nivel nacional. No es casualidad que la provincia de Santa Fe cuente con títulos en Campeonatos Nacionales y Copas Argentinas en la rama femenina, desde categorías Sub 13 hasta Sub 19.

1882020 f3 nota mundial sub 18 2017 en santa fe utn.jpg Con varias santafesinas Las Panteritas culminaron en el séptimo lugar. Gentileza FSV

En la ciudad de Santa Fe el torneo se desarrolló en el estadio de la Universidad Tecnológica Nacional ubicado en la avenida Costanera, y en Rosario, en el de Newell´s Old Boys. Un dato no menor fue que el estadio de la UTN hacía muchos años que estaba cerrado, que no se usaba, y estaba reservado para actividades propias de la Universidad. Se logró abrir, y por suerte, aunque fue todo merced al trabajo de los dirigentes locales, se pudo contar con esta actividad deportiva de gran nivel internacional.

El presidente de la FSV, Fabián Bochatay, habló en su momento sobre la gran responsabilidad, pero también sobre la chance que generó un torneo tan importante en la provincia, que reunirá a 20 selecciones de todos los continentes.

En el caso de Argentina, el equipo nacional logró acceder a cuartos de final, instancia en la que fue superada por República Dominicana, para terminar en el séptimo puesto de la clasificación final mismo que obtuvo en 1991. El campeón resultó Italia, que llegó como campeón defensor, y superó en la final a República Dominicana por 3 a 1. En dicho plantel argentino el entrenador fue Estanislao Vachino, mientras que una de las emblemas de dicho equipo fue Sofía Meinardi de Central San Carlos. También lo integraron dos jugadoras locales de jerarquía como fueron Pilar Cina de Banco Provincial, y María Victoria Mayer de Regatas de Santa Fe.