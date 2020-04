Deciden si el uso de barbijos será obligatorio en el país

Uso obligatorio de barbijos sí o no, esa es la cuestión. SI bien en la provincia de Santa Fe la utilización de “tapabocas” por ahora es sólo una recomendación, es probable que a partir de los próximos días sea un deber ineludible en todo el país.

La secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, confirmó que mañana se realizará una reunión por teleconferencia en la que participarán las autoridades provinciales de salud de cada provincia en comunicación con el ministro Ginés González García, donde se tratará este tema y muy probablemente se defina la obligatoriedad del uso del barbijo en todo el territorio nacional.

Martorano aclaró que hoy en Santa Fe el uso del barbijo sigue siendo “una fuerte recomendación” aunque no es obligatorio. Sin embargo remarcó que esto es “por ahora”, que puede modificarse y eso, desde su punto de vista, está atado a que haya circulación comunitaria del virus.

La secretaria de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, dijo que en Santa Fe el uso de barbijos por ahora no es obligatorio porque no hay circulación comunitaria del virus.

“Es un consejo para cuando salimos y es probable que no se pueda mantener el distanciamiento social, por ejemplo si uno va al banco, al súper o a la farmacia, donde está cerca de otras personas”, ejemplificó en diálogo con LT8.

En ese sentido precisó que lo llaman “tapabocas” para diferenciarlo de los barbijos quirúrgicos destinados al sistema de salud. “Recomendamos los caseros, que están hechos a mano con triple tela de algodón”, afirmó.

Y recordó que antes de colocarlos hay que higienizar las manos con agua y jabón o alcohol en gel. “Antes de sacarlo nos volvemos a lavar las manos, lo quitamos desde atrás, entonces se pone a lavar, con agua, jabón, detergente o cloro y cuando se seca, se puede volver a usar”, detalló.

Consultada acerca de cuál va a ser la recomendación de Santa Fe sobre este tema, dijo que desde su punto de vista, esto va a depender de si ya existe o no circulación comunitaria. “Es una medida más, pedimos que la gente no se relaje, que no tengamos tantos casos no quiere decir que no haya asintomáticos, pre sintomáticos, cuando uno mira lo que pasa en otros países no puede dejar de pensar que esto pueda pasar acá”, señaló.

A partir de hoy el tapabocas es obligatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde además se determinaron multas de entre 10 mil y 80 mil pesos para quienes no lo utilicen cuando transitan por la vía pública o asisten a lugares compartidos con otras personas.