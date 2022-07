Cristina resaltó que "Santa Fe es la provincia que más genera dólares"

Cristina Fernández remarcó que Santa Fe genera 12.000 millones de dólares y argumentó que en gran parte eso se debe a la hidrovía y a la cantidad de puertos que tiene en su costa la provincia. Al mismo tiempo, aprovechó esas circunstancias para remarcar que en el extremo opuesto se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el distrito que gasta más dólares y que menos divisas genera con un déficit de más de 7.600 millones de dólares.

En el ránking de las mayores generadoras de dólares Cristina Fernández remarcó que, luego de Santa Fe, siguen las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. La vicepresidenta justamente estaba encabezando un acto de inauguración de un cine en la localidad santacruceña de El Calafate. De la actividad también participaron la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

Luego lamentó el "gesto de ingratitud personal" del ex ministro Martín Guzmán por el modo en que le presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández. "En el mundo como está, el país como está, hacer enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que de un ministro de Economía no me parece bien", agregó Cristina Fernández.