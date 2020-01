La Multisectorial Paren de Fumigarnos emitió un comunicado para rechazar las primeras declaraciones del ministro de la Producción, Daniel Costamagna, acerca del control de precios en supermercados y sobre la modificación de la ley que regula la aplicación de agroquímicos en la producción agrícola.

El texto, que lleva la firma de un reconocido militante ambientalista de la ciudad de Santa Fe como Carlos Manessi, entre otras, cuestiona expresiones públicas del ministro sobre la forma de aplicar el programa Precios Cuidados en la provincia y sobre su política de precios en general. "Todo parce indicar, de acuerdo a sus palabras (al ser consultado sobre que el Estado no tiene la cantidad de inspectores suficientes para un efectivo control de precios) que toda su estrategia se basa en los acuerdos con y en el autocontrol de los supermercadistas. Sinceramente no nos parece una política adecuada ni conducente al cuidado de los precios: sería algo así como poner al zorro al cuidado de las gallinas”, criticaron.

"El ministro parece ignorar que existe una economía en red de consumo popular, por fuera de los circuitos supermercadistas y de producción industrial de alimentos", sostienen y agregan: "La misma pone en contacto directo a productores y consumidores en ferias y centros de intercambio, abaratando sensiblemente costos de intermediación y de transporte. Y, lo que es más importante: este modelo de producción y consumo sin intermediarios pone a disposición de la población alimentos sanos, frescos, en su gran mayoría producidos agroecológicamente y libres de agrotóxicos".

Desde la multisectorial señalaron que el que defienden es un modelo que surgió "en base al esfuerzo e iniciativa de pequeños productores y sus organizaciones y de muchas otras, dedicadas al cuidado del ambiente, la salud y a procurar el buen vivir de la población".

Además, aseguran que esa red de pequeños productores también contó con el valioso aporte de técnicos y asesores del Ministerio de la Producción "que, pusieron su esfuerzo y dedicación, lamentablemente –debemos decirlo– en calidad de empleados precarizados, durante el gobierno anterior. Son los mismos que el ministro ahora está declarando como prescindibles”.

Costamagna Perotti.jpg El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, junto al gobernador, Omar Perotti.

"Entendemos en primer lugar que, gobierne quien gobierne, el Estado debe dar el ejemplo en lo que hace a garantizar condiciones dignas de empleo y dejar de lado de una vez y para siempre con estas políticas nefastas de empleos en base a contratos. Pero por otra parte, creemos también que en el Estado se debe dar una fuerte política de fomento y de apoyo a estas nuevas formas de producción, abastecimiento y consumo", afirmaron.

Luego destacaron programas como el de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos, que actualmente asiste a 23 gobiernos locales adheridos y 98 agricultores y agricultoras en la promoción y fortalecimiento en la reconversión productiva hacia sistemas de producción agroecológica; el Crear, Comunidad Emprendedora, que promueve la vinculación, intercambio y capacitación para la promoción y el apoyo a emprendimientos sostenibles, innovadores y en desarrollo de la economía social y la agroindustria santafesina; el De mi tierra Santa Fe, una marca colectiva de promoción que otorga el Estado provincial a MiPymes agroalimentarias asentadas en el territorio provincial, cuyos productos son portadores de elementos de originalidad, tradición y excelencia.

Desde la multisectorial sostienen que "no sólo no deben dejar de existir si no que deben ser promovidos, manteniendo el personal actualmente a cargo en calidad de planta permanente y reforzando, si fuera necesario, con nuevos técnicos en las mismas condiciones de empleo".

"Por último, no podemos menos que manifestar nuestra preocupación por las manifestaciones del ministro en cuanto a las fumigaciones con agrotóxicos. Vemos que pretende seguir con la misma política que la del gobierno anterior, de confiar en las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Ya lo dijimos en reiteradas oportunidades: las únicas BPAs son las que no usan venenos. Está probado por numerosas investigaciones científicas que las derivas de las fumigaciones tanto terrestres como –y en mayor medida- las aéreas son incontrolables", argumentaron.

"No hay forma de evitar –advierten– que más de 500 millones de litros de agrotóxicos arrojados al ambiente por año, lleguen al aire, a los ríos y reservorios de agua; sustancias tóxicas que incorporamos a nuestro cuerpo al respirar, al organismo por el agua que bebemos, que pasan a nuestra sangre dando origen a enfermedades crónicas como cáncer, hipo e hipertiroidismo, malformaciones en nacimientos y partos prematuros, entre otras +consecuencias. Más de un millar de publicaciones científicas nacionales e internacionales avalan nuestras afirmaciones".

"El señor ministro dice en sus declaraciones que la (mal llamada) ley de Fitosanitarios necesita ser cambiada. En eso acordamos, pero por razones contrarias. En efecto, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a un proyecto de los diputados Mascheroni y Real modificando dicha ley que aumenta la protección de la ciudadanía y no disminuyéndola a «5 metros» como dice el ministro. Falta ahora la aprobación de Cámara de Senadores. Al respecto hemos presentado un pedido de audiencia al gobernador Omar Perotti para que convocando a sesiones extraordinarias el Senado discuta y apruebe el citado proyecto de ley en el mismo sentido que se hizo en Diputados", finaliza el comunicado.