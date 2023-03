Poletti confirmó que Juntos por el Cambio es uno de los espacios que lo contactó para ser candidato

Ante la consulta de UNO Santa Fe, Poletti confirmó: "Me junté con muchos espacios y Juntos por el Cambio es uno de los espacios que me llamó".

"Sería un cambio de vida. Son momentos de charlas familiares y meditación interna. Estoy tratando de tomar la mejor decisión", explicó el director del Hospital Cullen acerca de su momento.

Poletti consideró que desde su cargo "ya hace política indirectamente" y que trata de hacer su función "lo mejor posible".

"Gestionar es lo que me gusta, lo que me atrapó. Hice todo mi camino en el hospital y hace nueve que estoy en la dirección. Estoy analizando si lo traslado a la arena de la ciudad, o si sigo brindando lo que puedo desde el trabajo que me toque en cada lugar", agregó.

El médico descartó tener plazos ("si es por pedir me están pidiendo...", dijo jocosamente), y que "sinceramente es una decisión difícil".

"Es dejar mucho de toda mi vida, y no lo voy a hacer intempestivamente. Participo todavía de reuniones, me sigo reuniendo con distintos espacios. Cuando sea así los sabrán, y si no se da me van a seguir viendo acá tratando de dar lo mejor", concluyó.