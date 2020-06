El Frente propuso que el Estado santafesino tenga participación en el directorio de Vicentin

La delicada situación de la empresa Vicentin Saic ocupó el centro de la escena en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados. El interbloque del Frente Progresista presentó un proyecto de ley con el objetivo de brindarle las herramientas necesarias al Ejecutivo provincial para que lidere la presentación de una solución superadora a la expropiación propuesta por el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

"No queremos comentar la realidad, queremos hacer un aporte", dijo Joaquín Blanco, presidente del bloque socialista y quien presentó la iniciativa. Según Blanco el proyecto está en línea con los tres objetivos que se planteó la comisión de seguimiento de Vicentín –integrada por diputados de todos los bloques– que es sostener las fuentes de trabajo de las 7.000 familias que dependen del grupo económico con sede en Avellaneda; la no extranjerización de la empresa; y saber qué pasó con el dinero que el Banco Nación le prestó a la firma santafesina.

Para ello, Blanco dijo que no se puede definir en Buenos Aires el futuro de la principal empresa santafesina y planteó la necesidad de que "Vicentin tenga una propuesta santafesina de solución" y para ello dijo que el gobierno provincial debe contar con todo el respaldo.

Por eso, en el proyecto se plantea que el instrumento económico-financiero que se utilizará será el Fondo de Inversión y Desarrollo de la provincia de Santa Fe, Ley N° 13.622. Además, se le otorga al Ejecutivo provincial un plazo de 60 días para elaborar una propuesta de reestructuración societaria que garantice la continuidad de las operaciones de la firma aunque limita al gobierno provincial a no formar parte "del Directorio de la nueva estructura societaria junto a personas que se encuentren procesadas o condenadas por delitos vinculados a la administración o gerenciamiento de la empresa Vicentin Saic, antes de que la misma solicitara la formación de su concurso preventivo".

Luego llegó el cruce desde los distintos bloques sobre los diferentes aspectos que crucen el caso Vicentin. Algunos legisladores del PRO y de Somos Vida se manifestaron en contra de la intervención y la expropiación de la empresa por parte del Gobierno nacional y hasta plantearon la inconstitucionalidad de la medida. Otros, como los del Frente Social y Popular o Igualdad y Participación señalaron que la decisión de Alberto Fernández visibilizó el conflicto que no estaba en la agenda pública ni en la provincia ni en el país.

Por su parte, Maximiliano Pullaro, pidió mayor protagonismo y definiciones del gobierno de Omar Perotti. "El gobierno provincial no sabe si defender a sus amigos del kirchnerismo o a sus amigos del directorio de Vicentín. Eso pasa porque no hay un plan", aseguró.

Ricardo Olivera, presidente del Partido Justicialista de la provincia, coincidió con que "tiene que haber una participación santafesina", pero se negó a dejar afuera al gobierno nacional. "Más que una empresa nacional es transnacional. No podemos decir que el Estado nacional no debe participar", sostuvo y agregó: "Lo único fuerte que tiene de santafesina la empresa son los 7.000 trabajadores. Están los productores que son acreedores, no son la empresa".

Mientras que Gabriel Chumpitaz y Julián Galdeano, de Juntos por el Cambio, señalaron su rechazo al DNU del Presidente y pidieron por la defensa de la división de poderes ya que la empresa se encuentra en concurso bajo la órbita de la Justicia santafesina. Chumpitaz También se quejó de que "no se puede ir contra el campo" y habló del "fantasma de la 125", en referencia al conflicto que mantuvo el gobierno de Cristina Fernández con ese sector en 2008.

En tanto, Leandro Busatto, presidente del bloque del PJ, advirtió por el "apresuramiento enorme para generar tensión" utilizando la crisis de la empresa. En ese sentido, remarcó su defensa de la decisión presidencial para rescatar la empresa "porque entre las tensiones entre el Estado y el mercado para manejar la economía, me quedo con el Estado".

"Defiendo y acompaño la decisión del Presidente de rescatar una empresa testigo estratégica en el mercado de granos y en la soberanía alimentaria", dijo y también resaltó el trabajo de la comisión de seguimiento del caso Vicentin porque, entre otras cosas, puso el foco en "los empresarios que con sus empresas cometen delitos en connivencia con funcionarios del Banco Nación" y que eso es fundamental para "saber por qué llegamos a donde llegamos".

