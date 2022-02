El gobierno y la oposición celebraron el diálogo en la Junta Provincial de Seguridad

· LEER MÁS: Balearon y pintaron la sede del Club Atlético Colón, en avenida J. J. Paso y bulevar Zavalla

El encuentro se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y fue a puertas cerradas. Entre las principales figuras estuvieron la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el fiscal General de la provincia, Jorge Baclini; y varios diputados y senadores provinciales.

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, al terminar el encuentro, destacó: "Vamos a sentarnos y trabajar juntos en políticas de Estado en seguridad. No es un problema del Ejecutivo. El Poder Judicial y el Legislativo también tienen que ver en esto. Cada uno hizo un aporte y cada uno hizo su autocrítica y se hizo cargo de lo que le toca".

"Sé que a mucha gente una reunión como esta no les aporta nada. Pero lo que termina pasando en la reunión de hoy es que Lagna planteó cuál es el plan de seguridad y explicó los alcances de la ley de emergencia en seguridad", explicó el ministro.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Celia Arena, resaltó lo positivo del encuentro y dijo: "Esto profundiza la articulación, es un espacio muy constructivo. Hay que entender que cada uno tiene su responsabilidad. Hay que profundizar esta articulación y que haya un diálogo constructivo".

En ese sentido recordó el encuentro que se produjo a fines del año pasado entre el gobernador y los legisladores provinciales y recordó que en esa reunión se planteó la necesidad de que el servicio penitenciario –que estaba dentro de la estructura del Ministerio de Gobierno– volviera a la órbita del Ministerio de Seguridad y que eso ya se concretó.

También aclaró que no hubo representantes de la justicia federal porque la junta de Seguridad fue creada por decreto y sólo contemplaba a los poderes del Estado santafesino. "Eso no significa que el gobernador no pueda invitarlos en alguna ocasión", aseguró.

Las críticas de la oposición

Desde la oposición, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Juan Cruz Cándido (UCR), se refirió a la reunión y dijo: "Celebramos la posibilidad de encontrarnos con todos los poderes del Estado para trabajar. Esperamos poder aportar alguna solución a un espiral de violencia que comenzó en enero del 2020 y que rompió con una tendencia que venía a la baja desde 2016. En lo que va del año ya es uno de los meses más violentos de los últimos siete años en la provincia de Santa Fe. Llevamos 60 muertos en 48 días, esa estadística nos muestra parte de la gravedad del problema. Hablamos de la violencia altamente lesiva pero también hablamos del recrudecimiento de delitos menos violentos como el arrebato, la vuelta de las entraderas y la aparición de las extorsiones que están sufriendo comerciantes y otros vecinos de la provincia".

"Es necesario recuperar la presencia policial en la calle, el sistema de patrullaje en cuadrantes, la obra pública penitenciaria, hoy tenemos el triple de presos en comisarías y eso afecta a la operatividad policial. Vamos a proponer que se aborde el tema del narcomenudeo en la próxima reunión, como hacemos para recuperar áreas investigativas, las áreas de drogas que fueron cerradas diferentes lugares. Vamos a hacer propuestas y a intentar tener una mecánica de trabajo para que esto continúe", agregó.

Además, solicitaron el abordaje territorial multiagencial, tanto en Santa Fe como en Rosario, y el fortalecimiento del Organismo de Investigaciones que tenía un monto asignado en la ley de emergencia y todavía no fue transferido.

Por su parte, el presidente de la bancada del socialismo en Diputados, Joaquín Blanco, afirmó: "Es positivo reunirse. Fueron casi tres horas donde cada uno aportó lo suyo. Preocupante es la lentitud de muchas de las gestiones del gobierno de la provincia, algo de lo que hasta el propio gobernador se quejó y exigió hasta un calendario de tiempos de gestión para lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario".

"A nuestro modo de ver hay dos años perdidos en la gestión de Seguridad en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que fueron los dos años de (Marcelo) Sain. Hay un espíritu de refundación del Ministerio, pero hay una lentitud en la gestión que es evidente", concluyó Blanco.

La mirada del MPA

El fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, aseguró que en la reunión desde el MPA se hicieron dos planteos principales. "Uno fue la necesidad de fijar un plan de política criminal a largo plazo y dijimos cuáles eran los lineamientos que a nosotros nos parecían importantes, más allá de lo que se está ejecutando ahora. El otro fueron planteos específicos respecto a las necesidades concretas que tiene el Ministerio Público de la Acusación. Dentro de esos planteos está el tema de los recursos humanos, económicos que son necesarios para el fortalecimiento de la autonomía e independencia que tiene que tener el MPA", argumentó.

"También hablamos de la inconveniencia que significa la ley de control de los fiscales. Ese es un planteo que lo vamos a ir robusteciendo paulatinamente. Tiene que haber un control para los fiscales, pero creemos que el control político es desacertado", finalizó al salir de Casa de Gobierno.