El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, se refirió a la situación de inseguridad que se está viviendo en la ciudad de Santa Fe y al respecto dijo: "Esta es una cuestión grave. Yo soy un ciudadano más. Hace 15 días fui a la cancha de Unión y me rompieron el vidrio del auto. Acá nadie está exento de que le pase nada".

Mientras que al dar su opinión sobre cómo solucionar el problema de la inseguridad, Gutiérrez le apuntó al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro al decir: "Creo que hay que sentarse a trabajar todos en forma conjunta. Primero, que la seguridad tiene que estar en manos de gente competente y que conozca de seguridad; segundo, hay que hacer inteligencia. Pero eso no implica espiarnos a nosotros, sino conocimiento. Antes había dateros en todos los barrios. Lo que uno ve es que se enteran en los diarios igual que nosotros que somos ciudadanos comunes".

Luego, al ser consultado sobre qué le puede decir a las familias que en los últimos tiempos se manifestaron frente al edificio de Tribunales, Gutiérrez dijo: "Quiero aclarar algo que es fundamental: la Justicia actúa después de los hechos. Antes de los hechos la autoridad preventora es el Poder Ejecutivo provincial o nacional de acuerdo a la competencia del delito. Después entra la Justicia a investigar el delito. Pero la autoridad preventora, a través de su brazo armado, que en el caso de la provincia es la policía provincial y en el nacional es la policía federal o la Gendarmería o la subprefectura, es el Poder Ejecutivo".

Preguntado acerca de si la Justicia hace una autocrítica, el supremo respondió: "Si ustedes leen los diarios hay un montón de condenas con penas graves de 25 años, 30 años, perpetuas. Eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Lo otro no es una responsabilidad nuestra. Uno integra uno de los poderes del Estado y me han escuchado varias veces, aunque yo no quiero hablar de alguien que se está yendo (en referencia al ministro de Seguridad), pero las salidas transitorias tienen que cumplir buena conducta y un tiempo de la condena. La buena conducta la tiene que cumplir en el servicio penitenciario. ¿De dónde viene el informe? Del servicio penitenciario que depende del Ministerio de Seguridad. Hay un tratadista español que dice que esto se llama desplazamiento de responsabilidades. Yo asumo la mía y que el gobierno asuma la suya".

"La relación con el Ministerio de Seguridad no existe", dijo tajante y agregó: "Él (por Pullaro) creo que tiene una buena relación con el fiscal general (Jorge Baclini). Pero pregúntenle a él".

"Acá lo que hay que corregir es que hay que conseguir resultados. Más allá de lo que yo pueda decir de Pullaro o Pullaro diga de mí, lo importante es tratar de combatir a la inseguridad para garantía de todos los ciudadanos", dijo y ante la consulta de por qué no se consiguen resultados, Gutiérrez espetó: "Y, pregúntenle a Pullaro".

En tanto, sobre quién cree que fracasó ante esta situación de inseguridad que se está viviendo en Santa Fe, Gutiérrez respondió: "No quiero seguir hablando porque es un gobierno que se está yendo. Espero que el que venga haga mejor las cosas".

Mientras que sobre la rapidez con la que los presos recuperan la libertad, el ministro de la Corte respondió: "Si hay algún juez que larga a alguien que no corresponda, que se haga responsable. Para eso están las partes en los juicios como el abogado defensor, el fiscal que si ve una irregularidad es el que tiene que denunciar lo que está pasando".

Rafael Gutiérrez distinción.png El ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez, fue distinguido en el Concejo Municipal de Santa Fe como jurista destacado. UNO Santa Fe

"Por supuesto que es entendible (la protesta de la sociedad). Creo que hoy el problema más importante, más allá de la falta de trabajo, a nivel nacional es la seguridad. En el país entero la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado, de la que se tendrán que hacer cargo los responsables, tanto en la provincia como en la Nación. La Justicia la única respuesta que tiene, cuando se han detenido a los culpables, es condenar a los culpables", sostuvo Gutiérrez minutos antes de recibir el reconocimiento como jurista destacado en el Concejo Municipal de Santa Fe.

Por otra parte, Gutiérrez reclamó la puesta en funcionamiento de la Policía Científica y advirtió que "recién está empezando a funcionar" la policía Judicial, que terminará aportando asesoramiento técnico muy específico que se necesita para los delitos complejos.

Acerca de qué le diría a la familia Cabal (cuyo hijo, Julio, fue asesinado en un intento de robo la semana pasada), el ministro de la Corte sostuvo: "Yo soy padre, soy abuelo; entiendo perfectamente esa situación. No solo la de Cabal, sino la de la otra gente en las que hubo homicidios y muerte. El tema de los femicidios que está bastante complicado".

"Perotti no necesita consejos"

"Al senador Perotti lo conozco desde hace años, desde antes que fuera intendente. Además tengo una relación personal con él. Él está armando su equipo y basó su campaña en el tema de la seguridad, así que estimo que debe estar dándole prioridad a eso", expresó Gutiérrez.

"El senador Perotti no necesita consejos, sabe igual que yo y que todos nosotros cuál es la situación", afirmó y añadió: "Esto se ve todos los días, no hacen falta datos. Salen todos los días cuántos homicidios se cometieron. Lo que hay que hacer es ser operativo en todas estas cuestiones".

En tanto, al ser consultado sobre por qué votó en contra de la destitución del exjuez Nicolás Muse Chemes, el ministro de la Corte argumentó: "La mayor jurisprudencia en el país es que los jueces no pueden ser destituidos por los dichos en sus sentencias. No lo digo yo, lo dice la Corte Nacional, hay un artículo de la creación del Consejo de la Magistratura que especialmente lo especifica. Además, todas las resoluciones de Muse Chemes fueron controladas por las cámaras de apelaciones y ninguna fue declarada nula. Pero no pasa por ahí, sino que hay otros medios procesales para atacar la sentencia. Hay miles de fallos, como el famoso de los jueces peruanos donde Fujimori (Alberto, expresidente del Perú) destituyó a una sala constitucional y el tribunal de Costa Rica lo restituyó y le hicieron pagar los salarios caídos".