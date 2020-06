Intendentes del PJ empiezan a armar su propia estrategia electoral para 2021

El foro de intendentes del PJ del centro sur provincial se reunió el sábado pasado en Cañada de Gómez para analizar la situación de los gobiernos locales que afrontan un contexto económico muy complicado y agravado por la pandemia del Covid-19. En ese encuentro se analizó la actualidad que atraviesan algunos intendentes del PJ que aseguraron que la situación de las arcas municipales es desesperante; también se discutió acerca de cómo está el vínculo con la gestión de Omar Perotti y ya se empezó a hablar de las elecciones de 2021.

Es cierto que la mayoría de los gobiernos locales no la está pasando bien y los primeros en exponer la situación fueron los intendentes radicales a través de un comunicado. Pero lo llamativo es que en los últimos días ya no son opositores los que comenzaron a poner en palabras las quejas hacia la gestión provincial, sino algunos justicialistas, los del mismo signo político que gobierna la provincia.

Las expresiones son siempre por lo bajo, pero los enojos ya son indisimulables y apuntan a que con una caída de la recaudación de los recursos municipales que promedia el 50%, además, tienen cerrado el grifo provincial.

A modo de ejemplo los jefes comunales enumeran que no están llegando los fondos garantizados por ley, como los correspondientes al Programa de Intervención Integral de Barrios, los comprendidos en las deudas que tiene provincia por el Fondo de Obras Menores de 2018, 2019 y lo que va de 2020, que en parte se habían autorizado para ser utilizados en gastos corrientes.

Tampoco se están haciendo las transferencias para sostener programas sociales, como los vinculados a la atención de adicciones, y, aseguran, está siendo muy lento el reparto de los recursos que por ley Provincia iba a remitir a municipios y comunas para atender la pandemia del Covid-19.

Durante parte de la reunión los intendentes y presidentes comunales peronistas se quejaron de que no consiguieron en estos meses una contención política en la actual gestión provincial. "Los funcionarios no nos atienden los teléfonos y cuando preguntamos más arriba nos mandan a hablar con el que no nos atiende", se quejó ante UNO Santa Fe un intendente del justicialismo que pidió reserva de su nombre.

Casa de gobierno fachada.png Los intendentes se quejan de que en plena pandemia tienen cerrado el grifo provincial.

Los jefes comunales del PJ están partidos. Algunos mantienen un vínculo más cercano con el rafaelino y tienen la esperanza de empezar a tener respuestas en el corto plazo. Otros, ya muestran resignación y empezaron a buscar construir puentes con otros actores ante una situación que consideran insostenible.

"La gestión ante la pandemia está muy bien", repiten los jefes comunales. Sin embargo, hacen la salvedad de que "si bien la pandemia está, la vida sigue y nosotros tenemos que resolver problemas todos los días, incluso los que no son nuestros", afirman y ponen como ejemplo que hay docentes reemplazantes que no están cobrando y que piden ayuda en los municipios.

A días de lo que se espera sea la llegada del pico de contagios por coronavirus en el país y en la provincia nadie habla públicamente de las elecciones del año que viene. Sin embargo los intendentes del PJ ya están viendo qué estrategia electoral van a emplear para sostener gobernabilidad luego de los comicios de 2021 donde se van a elegir los tres senadores de Santa Fe, nueve diputados nacionales y la renovación de la mitad de los concejos municipales, que es lo que les interesa a los intendentes. "Si no hay un cambio de rumbo el escenario parece complicado", aseguran.

Por eso una de las ideas que se debatió el sábado y ganó fuerza fue la de armar un partido provincial que pueda integrar el Frente de Todos. De esa manera, cada intendente podría tener mayor libertad al momento de pensar cómo sostener por el mango el juego político en su localidad. "Lo importante es tener la herramienta, luego cada uno definirá qué es lo que más le conviene", concluyó un intendente.