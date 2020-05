Los senadores se unieron para apuntarle a Marcelo Sain

Los senadores se pusieron en pie de guerra contra el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain. El enfrentamiento llega justo cuando el Ejecutivo se apresta a enviar tres proyectos de ley que prepara el propio Sain para enviar a la Legislatura y que el ministro considera claves para producir cambios de fondo al flagelo de la inseguridad en la provincia.

En la sesión de este jueves, al momento de hacer sus manifestaciones, el primero en tomar la palabra fue el justicialista de 9 de Julio, Raúl Gramajo, quien se mostró muy molesto al decir que el funcionario les imputa a los senadores por todo tipo de medios de comunicación "la vinculación y protección del narcotráfico". En ese sentido, el legislador añadió que "es agraviante este tipo de versiones que dañan la moral del senador, pero que fundamentalmente dañan a la institución, que es el pedestal del federalismo y la democracia de la provincia de Santa Fe".

Estoy convencido de que ninguno de los senadores que componen esta cámara tienen la más mínima relación con estos delincuentes que trafican con la vida de los jóvenes y los seres humanos", dijo Gramajo y agregó: "Si él tiene evidencias o pruebas de este tipo de versiones que permanentemente desliza en los medios yo le pediría que haga la correspondiente denuncia. De lo contrario estaría incurso el Art. 277 del código penal ya que estaría encubriendo este tipo de maniobras dolosas".

"No me parece correcto endilgar permanentemente a esta cámara cuestiones que están muy lejos de la realidad y que se constituyen en imputaciones no razonables", señaló Gramajo quien luego de plantear otros temas volvió a apuntarle a Marcelo Sain. "Espero que desde la boca de un ministro no salga más ningún tipo de injurias y calumnias contra este honorable cuerpo de senadores de la provincia", finalizó.

Gramajo Sain.png El senador Justicialista por 9 de Julio fue el primero en apuntar contra la figura del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain.

Acto seguido tomó la palabra el senador radical por General López, Lisandro Enrico, quien dijo que el bloque de la UCR adhería a las palabras de Gramajo y aprovechó para plantear "la preocupación que tienen los senadores y la sociedad santafesina" respecto del ministro de Seguridad de la provincia, principalmente por los resultados. "Esa es la manera de calificar a un funcionario, por los resultados. Desde que Sain asumió la cartera de Seguridad se incrementaron los homicidios como hacía años que no se producían, y esto es lo que importa, la vida de los santafesinos".

Luego agregó que los dichos del ministro, en lugar de lograr soluciones, "lo que hacen es generar conflictos". En esa línea, Enrico dijo: "Hasta con sorpresa he visto faltarle el respeto al gobernador de la provincia. Obviamente que lo que dice de los senadores son fuegos artificiales porque si tuviese algo que denunciar ya lo hubiese denunciado".

"El doctor Sain, para esta provincia es como un ave de paso, llegó desde otra provincia y es probable que dentro de poquito se vaya. Pero nosotros nacimos, nos criamos, fuimos a la escuela y vivimos acá; vamos a los comercios, vivimos y probablemente moriremos acá. Queremos para la provincia una gestión razonable y no un ministro que hable mal de los santafesinos, que nos diga que somos chusmas, que queremos vivir en un cantón suizo. Ese menosprecio no nos lo merecemos los santafesinos. No nos merecemos que nos rebajen", acotó.

Luego Enrico planteó que esto va más allá de los partidos políticos y de quién esté gobernando. "Nosotros tuvimos muchos problemas en seguridad y por eso perdimos la provincia, pero por lo menos teníamos los coches de la policía reparados y no parados porque no le pueden cambiar la cubierta", disparó.

"Los senadores –continuó– somos los representantes del Estado en cada departamento y somos laderos del gobierno de turno y en este caso del gobierno del contador Omar Perotti. Nosotros no accedemos a nuestra banca por una lista sábana, si no porque nos vota la gente; ponemos la cara y tenemos que ganar las elecciones y tenemos que dar explicaciones todos los días".

Sain.jpg Los senadores se quejaron porque el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, les imputa en los medios la protección a narcotraficantes. José Busiemi / UNO Santa Fe

"En esto hay unanimidad de criterios. No nos parece que el perfil que le está dando Sain a la gestión es la que la provincia se merezca. En la lucha contra la impunidad y el delito esta cámara tiene una trayectoria importantísima", dijo y concluyó: "Tenemos un compromiso enraizado con nuestro pueblo. Es como un vaso que se va llenando todos los días con una gotita distinta. No hay que cacarear en los medios, que se vaya a la Justicia, como hicimos muchos de nosotros".

A los cuestionamientos al ministro de Seguridad también adhirieron los senadores radicales del bloque Unión Santafesina, Hugo Rasetto y Leonardo Diana. Mientras que las últimas palabras sobre el tema volvieron a ser de un justicialista. El senador por San Javier, José Baucero, valoró "el coraje" de su par Raúl Gramajo para plantear el tema y dijo que la seguridad es un tema central en la política.

"Hay cosas que son viables y nosotros hacemos lo mejor por cada uno de nuestros departamentos. A muchos tal vez no les interesa y desprestigian el trabajo del senador y de la política. Desde esta banca voy a defender el trabajo de los santafesinos y acusar por acusar no es el camino de la política ni el que elegimos los santafesinos y los argentinos desde el retorno de la democracia. Espero que estas cuestiones se puedan solucionar desde la política y que se trabaje en la prevención del delito y en que todos los delincuentes estén presos".

Si bien las críticas a Sain llegaron durante una manifestación y no con la forma de un proyecto de declaración, el mensaje tuvo unanimidad. La gran mayoría a través de la expresión propia o por algún referente del bloque que integra, mientras que de otros, más cercanos a la gestión provincial a través del silencio.

Cuando las relaciones entre el Ejecutivo y los senadores del sector justicialista Nuevo Espacio Santafesino (NES) fueron tensas, como cuando votaron el presupuesto 2020 enviado por el exgobernador Miguel Lifschitz o cuando no se aprobó la ley de emergencias, fue Sain quien salió a escena con acciones directas como la intervención de la Unidad Regional de San Lorenzo. La pregunta es si los chispazos con el ministro de Seguridad son producto de la mala relación entre Sain y los senadores o si detrás de esos cruces no hay una tormenta que todavía no se está mostrando públicamente.