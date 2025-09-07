Uno Santa Fe | Santa Fe | La Libertad Avanza

Pellegrini: "En octubre la Libertad Avanza tiene que teñir de violeta Santa Fe"

La Libertad Avanza (LLA) presentó este sábado la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe

7 de septiembre 2025 · 11:46hs
La Libertad Avanza en Santa Fe

La Libertad Avanza en Santa Fe

En un acto llevado adelante en la ciudad de Rosario, el primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini, dijo que la elección de medio término no será una instancia más para el país. "En octubre, la Libertad Avanza o Argentina retrocede", lanzó.

Pellegrini estuvo acompañado de la presidenta del partido en Santa Fe y actual diputada nacional, Romina Diez. "Necesitamos más legisladores en el Congreso para profundizar lo que ya empezamos. Lo vamos a lograr con la fuerza de la juventud que representa esta lista de candidatos", dijo Diez.

En un acto colmado de militantes y referentes, los libertarios coincidieron en que "es una elección que nos permitirá darle las herramientas al presidente para consolidar el rumbo y avanzar con las reformas que se necesitan. Si esto pasa Santa Fe crecerá como nunca. No habrá cambios si el país no termina de despegar y todavía tenemos al kirchnerismo intentando romper todo para volver al poder”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/apellegrini2000/status/1964539650779074709?t=CTeJISg6fZX-e05GpHsRrw&s=08&partner=&hide_thread=false

Tanto Pellegrini como Diez coincidieron en que "se elige entre la libertad o volver al pasado más oscuro".

La lista de La Libertad Avanza

Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni Ludmila Radolovich, Matías Tomasi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

La Libertad Avanza Pellegrini Santa Fe Romina Diez
Noticias relacionadas
La Libertad Avanza sufrió otro revés en la Justicia: la Cámara de Apelaciones falló que el proceso de reforma de la Carta Magna es constitucional. 

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

La Libertad Avanza sufrió otro revés en la Justicia: la Cámara de Apelaciones falló que el proceso de reforma de la Carta Magna es constitucional. 

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

El periodista Cristian Mercatante fue agredido en el cierre de campaña de Milei en la localidad de Moreno

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA

El presidente Javier Milei, junto a los candidatos de LLA en provincia de Buenos Aires, cerró la campaña en un bastión peronista en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Lo último

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Último Momento
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Ovación
Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional