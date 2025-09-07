Pellegrini: "En octubre la Libertad Avanza tiene que teñir de violeta Santa Fe"

La Libertad Avanza (LLA) presentó este sábado la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe

En un acto llevado adelante en la ciudad de Rosario, el primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini, dijo que la elección de medio término no será una instancia más para el país. "En octubre, la Libertad Avanza o Argentina retrocede", lanzó.

Pellegrini estuvo acompañado de la presidenta del partido en Santa Fe y actual diputada nacional, Romina Diez . "Necesitamos más legisladores en el Congreso para profundizar lo que ya empezamos. Lo vamos a lograr con la fuerza de la juventud que representa esta lista de candidatos ", dijo Diez.

En un acto colmado de militantes y referentes, los libertarios coincidieron en que "es una elección que nos permitirá darle las herramientas al presidente para consolidar el rumbo y avanzar con las reformas que se necesitan. Si esto pasa Santa Fe crecerá como nunca. No habrá cambios si el país no termina de despegar y todavía tenemos al kirchnerismo intentando romper todo para volver al poder”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/apellegrini2000/status/1964539650779074709?t=CTeJISg6fZX-e05GpHsRrw&s=08&partner=&hide_thread=false La Libertad Avanza o la Argentina retrocede.

En octubre vamos a pintar la provincia de violeta y vamos a cambiar el país para siempre de la mano del mejor presidente de la historia @JMilei

VLLC! pic.twitter.com/G9SsV1KOqb — Agustin Pellegrini (@apellegrini2000) September 7, 2025

Tanto Pellegrini como Diez coincidieron en que "se elige entre la libertad o volver al pasado más oscuro".

La lista de La Libertad Avanza

Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni Ludmila Radolovich, Matías Tomasi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.