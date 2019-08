El presidente del Concejo Municipal, Sebastián Pignata, visitó la redacción de UNO Santa Fe y habló de la actualidad de la ciudad, la provincia y sobre lo que dejaron los comicios del domingo pasado. Aseguró que la transición es una oportunidad para que se transparenten los números finos de la ciudad y de la provincia y, en ese sentido, les pidió al intendente electo, Emilio Jatón, y al gobernador electo, Omar Perotti, que el 11 de diciembre le digan a la sociedad con qué se encontraron al asumir sus cargos.

Por otra parte, Pignata resaltó el triunfo de Alberto Fernández y afirmó que "estaba visto en la ciudad de Santa Fe y en la provincia, quizá con menos complejidades que en provincias como Buenos Aires".

"La ventaja me parece que fue lo más relevante del domingo y es un mensaje para el gobierno nacional y para pensar el futuro de una manera distinta. Si uno se remonta para atrás este fue un gobierno avalado en 2015 y en 2017, pero en 2019 la gran mayoría les dijo que no", argumentó.

—¿Qué fue lo que pasó en los últimos dos años para que se dé vuelta ese resultado?

—Lo que nos pasó a la mayoría de los argentinos y que tiene que ver con las devaluaciones, los ajustes, los tarifazos. Pero también está este alejamiento del gobierno de la realidad de los argentinos. Me parece que terminó siendo un gobierno que gobernó mirando la realidad de los mercados y no de la gente y que finalmente eso se ratifica el lunes cuando Mauricio Macri da su conferencia de prensa después de mirar a los mercados y no antes. Gran parte de los argentinos esperaba un mensaje no solo de reconocer la derrota sino de saber qué se hacía en un momento de tanta incertidumbre. Creo que los resultados de octubre están cantados y que Alberto Fernández va a ser presidente; sí se puede notar un crecimiento de Lavagna. Pero las medidas que tomó Macri, que son cortoplacistas y electoralistas, van a hacer que el electorado de Macri pueda fugarse a Alberto Fernández o a Lavagna.

BETO.jpg Prensa Fernández

—¿Cómo se imagina los cuatro meses que vienen, más allá que aún restan las elecciones generales de octubre?

—Difíciles porque tiene que haber esa muestra de maduración y responsabilidad y después de perder el domingo Macri mostró al verdadero Macri. Luego hizo una conferencia grabada para anunciar las medidas, con una actuación coucheada, y recién después hubo un tuit del presidente diciendo que se comunicó con Alberto Fernández y que hay disponibilidad para colaborar. Eso sí trae un poco de tranquilidad, pero me parece que vienen meses difíciles porque falta mucho tiempo y el resultado está prácticamente puesto. Lo que espero es que el gobierno de Macri genere una transición, a pesar de que es difícil que se sienten juntos porque los modelos son totalmente distintos. Pero las próximas medidas que se tomen tienen que estar consensuadas entre los equipos técnicos para que el 10 de diciembre asuma Alberto Fernández y ya haya un plan para los próximos cuatro años.

—¿Cómo tomó el peronismo santafesino que Alberto Fernández haya quedado tan bien posicionado para las elecciones generales?

—Muy bien. Primero que el peronismo santafesino fue uno de los primeros que pudo ensayar la unidad. Creo que hay que reconocer a la figura de Cristina Kirchner que mucho antes pudo ver la necesidad de apertura, de saber que no se gana sólo con La Cámpora, que hay muchos dirigentes que tuvo el gobierno nacional anterior y que se fueron alejando, muchos nos fuimos alejando. Ella lo entendió, supo ver mejor que nadie la realidad que vivían los argentinos y creo que la figura de Alberto Fernández representa la garantía para los dirigentes peronistas que no son kirchneristas y también para los gobernadores electos. Se eligió a una de las personas que sí tiene vocación de diálogo y consenso. Esa señal del peronismo unido, donde todos los dirigentes miran para el mismo lado y se olvidan de las diferencias para poner lo central sobre la mesa muestra que ahí hay un peronismo pujante, victorioso y que entiende a la mayoría de los argentinos.

perotti JB.jpg Perotti logró unir al peronismo santafesino para ser el gobernador electo. UNO Santa Fe

—Cuáles fueron los primeros pasos que dio Omar Perotti luego de ganar?

—Los pasos los dio antes. Omar venía recorriendo la provincia desde hacía mucho tiempo y la interna con María Eugenia Bielsa, quizá a simple vista parecía que complicaba los resultados del peronismo en la provincia, pero yo era uno de los que decía que la interna hacía más competitivo al peronismo en Santa Fe y creo que gran parte de la victoria de Omar Perotti tuvo que ver con esos votos de Bielsa que se trasladaron a Perotti. Después de muchos años de perder la provincia y ciudades importantes, el peronismo aprendió de los errores, pudo ser competitivo, unirse y Omar es la muestra de que el peronismo unido puede ganar la provincia.

—¿Cómo ve desde su lugar institucional de presidente del Concejo el proceso de Transición entre José Corral y Emilio Jatón?

—Jatón si se quiere también ganó mucho tiempo antes las elecciones. El peronismo no logró generar una competencia a los dos rivales máximos como Jatón y el candidato del intendente Corral. Esto tiene que ver con lo que venía pasando en las elecciones anteriores donde Emilio venía cosechando una gran cantidad de votos, pero además tenía atrás al gobierno provincial con una clara idea de gobernar la ciudad a partir de 2019. La transición es una oportunidad para la ciudad y para la provincia.

—¿Por qué dice que es una oportunidad?

—Porque es una oportunidad para blanquear y sincerar los números del municipio. Creo que el gobierno socialista debe dar cuentas claras a la sociedad de cómo queda la provincia en términos económicos y financieros. Eso también se tiene que hacer en la ciudad. Creo que tanto Emilio Jatón como Omar Perotti le tienen que decir a la sociedad el 11 de diciembre cómo están las cuentas de la ciudad y cómo están las de la provincia respectivamente. Con la crisis económica y como está el país, la provincia no escapa a eso. Sincerar los números les va a permitir a Emilio y a Omar generar una perspectiva de gobernabilidad por lo menos por dos años.

—¿Hoy no se conoce el estado contable de la ciudad?

—Sí, en términos generales, en lo que se puede conocer a través del presupuesto. Pero el fino, el real, el que conoce sólo el intendente y sus funcionarios. Ese es el que hay que conocer, con el nivel de contratados que hay, si hay deuda, deuda flotante, cuales son los créditos, cuánto hay que devolver, a qué tasa. Hay una gran responsabilidad de los equipos técnicos en materia económica y finanzas. Ese va a ser el desafío en la gestión en la ciudad y en la provincia. Además, el otro desafío que va a tener Perotti es el de la seguridad. Pero me parece importante tener los números claros y tener sinceridad en los números y la economía. Después de lo que vivimos los argentinos en los últimos cuatro años, donde no supimos cuál fue el punto de partida en 2015, de no tener claro cuándo era el segundo semestre, de que la luz iba a aparecer al final del camino. Por eso es importante saber cómo son los números en la provincia y en la ciudad.

Concejo.jpg Sebastián Pignata es el actual presidente del Concejo Municipal. Foto: José Busiemi. UNO Santa Fe

—¿En el Concejo también hay transición?, ¿quién va a ser el próximo presidente?

—Eso lo vamos a resolver cada uno de nosotros. Pero el peso de las elecciones donde los votos fueron abrumadores para el Frente Progresista, hay que ver qué contexto hay el 10 de diciembre. En el Concejo el Frente Progresista tiene concejales pero hoy ese frente sólo tiene representación en la ciudad de Santa Fe porque perdió la provincia y tampoco tiene una representación a nivel nacional. Hay que ver cómo se reconfigura eso. Dentro del Frente Progresista hay personas identificadas con el radicalismo. Y también hay radicales en Cambiemos junto a dirigentes del PRO. Hay que ver esa reconfiguración. Pero el peronismo puede garantizar imparcialidad y cualquiera de los que estemos en el Concejo tiene la capacidad necesaria para estar en un proceso no sólo de transición, si no de nueva gestión. Me parece que el camino tiene que ir por ahí. Después de lo que los santafesinos vivimos con la pelea del Frente Progresista y el Cambiemos de José Corral, lo que menos queremos es eso. Podemos mirar para atrás y corregir un montón de situaciones y controlar, pero tenemos la obligación de mirar para adelante y generar la mejor gestión que se pueda para la ciudad independientemente de a quién le toca gobernar. Tenemos que acompañar porque el país está en una situación económica compleja. Más allá de quién gane (en octubre) vamos hacia una transición de dos años que nos permita a los argentinos tener más previsibilidad en la economía.

—En Paraná hace más de una semana que están de paro los choferes de colectivos. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Santa Fe donde la tarifa está congelada hasta diciembre?

—Seguramente la semana que viene habrá alguna comunicación por parte del sindicato que nuclea a los colectiveros. Es una situación compleja. Nosotros entendemos que, en su momento, cuando le pusimos un tope al aumento hubo un cimbronazo de parte de los empresarios y que al poco tiempo lo entendieron. Pero también en el medio están los trabajadores que sufren la misma devaluación que el resto de los santafesinos. Tenemos un país sin previsibilidad y en el medio está el sindicato que tiene que bregar por mejores salarios para sus trabajadores. Pero Omar Perotti y el peronismo hizo una campaña entendiendo que el transporte público tenía que ser gratuito porque teníamos que garantizarle a todos los santafesinos que vayan a estudiar y a trabajar y el transporte no debe ser una carga para los trabajadores y los estudiantes. Primero hay que ver qué pasa en el país y en función de eso, con reglas claras, se puede establecer otro marco. Si bien estamos todos en alerta, las situaciones son complejas y amerita que tengamos consideraciones y que nos pongamos en el lugar del otro antes de tomar cualquier medida que perjudique a uno u otro sector. Los dirigentes tenemos que entender que falta mucho para el 10 de diciembre, para que asuma Jatón en la ciudad, para que asuma Omar Perotti en la provincia y para que asuma Fernández en la Nación. Estos meses hay que ser muy cautos, esperar que el gobierno termine bien y deje las cuentas claras para el que viene.