Sain presentó a la nueva jefa de la policía pero Sarnaglia dijo que no renunció

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, utilizó las redes sociales para presentar en sociedad a la persona que ocupará el lugar más importante dentro de la Policía de la provincia. En Twitter, Sain escribió: "Trabajando con la Jefa de la Policia de la Provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, en la conformación de los nuevos mandos superiores de nuestra institución policial". Esa oración estaba acompañada de una foto suya junto a Chimenti.

Sin embargo, minutos después Víctor Sarnaglia salió a desmentir que haya presentado la renuncia. El jefe de Policía que había elegido Omar Perotti aseguró que estaba haciendo uso de su licencia y que la fuerza no estaba acéfala porque la subjefa, Emilce Chimenti, estaba a cargo. Sin embargo, aclaró que para que sea nombrada como jefa de la Policía de Santa Fe se necesitaba un decreto del gobernador.

En declaraciones a Aire de Santa Fe, Sarnaglia también dijo que este jueves se reunió con el gobernador y aseguró que Perotti le brindó su apoyo. Ese encuentro se produjo horas antes de que el jefe de la policía de Santa Fe se presentara a declarar como testigo en la causa que investiga el juego ilegal en la ciudad de Rosario y donde había sospechas de que el propio Sarnaglia formara parte de la red de cobro de coimas al capitalista del juego, Leonardo Peiti.

Sarnaglia.jpg Víctor Sarnaglia es el hombre que había elegido el gobernador Omar Perotti para que esté al frente de la policía de la provincia y desde hace tiempo está enfrentado con el ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Este viernes se conoció la Resolución Nº 1.031 del Ministerio de Seguridad donde se realizan varios cambios en las jefaturas de distintas unidades regionales e incluso se dispone el cese de la intervención de la Unidad Regional XVII con asiento en San Lorenzo. Pero en ningún punto se menciona cambio alguno sobre la jefatura de la policía de la provincia.

"Yo no he presentado la renuncia, para nada. No tengo razones para hacerlo", dijo y aseguró que seguía haciendo uso de la licencia que tomó para declarar en la causa que investigan los fiscales de la unidad de Delitos Complejos. Además, evitó ponerle fecha al final de la licencia.

Todas estas idas y vueltas que afectan nada más y nada menos que a la jefatura de la policía de la provincia suceden mientras el gobernador Omar Perotti participa del acto donde se lanza el Acuerdo Federal de la Hidrovía en la ciudad de Puerto General San Martín donde también está el presidente de la Nación, Alberto Fernández.