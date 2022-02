Blanco, tras la Junta Provincial de Seguridad: "El crimen organizado se le ríe en la cara al Estado"

“Aunque parezca increíble era la primera vez que nos reunimos todos desde que comenzó la gestión de Perotti para debatir el tema de seguridad”, puntualizó.

Del encuentro participaron el gobernador Omar Perotti y sus ministros, representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Fiscales Regionales y de la Fuerza de Seguridad.

“La sensación que me queda es que evidentemente perdimos dos años”, dijo al respecto el jefe de bloque. “Hay una respuesta lenta por parte del Estado: construcción de nuevas cárceles, compra de patrulleros, presencia de fuerzas federales en el territorio. Todo son anuncios y cosas que van a suceder pero que no terminan concretándose o que demoran mucho”.

Puertas afuera, frente a la Casa Gris y luego en la Legislatura, los santafesinos se manifestaron al grito de "Santa Fe Sangra", el lema de la marcha organizada por vecinales y a la que asistieron familiares de víctimas de inseguridad. En este marco de gran tensión, Blanco opinó: “La política tiene que estar a la altura de las circunstancias”.

“Veo políticos que se van sacando fotos como si estuviéramos en campaña electoral y pienso que estamos disociados de la realidad”, agregó.

Asimismo, dijo que la inteligencia de este tipo de espacios no es buscar culpables sino “responsables” para construir acuerdos que se mantengan en el tiempo. “Esto funciona si el gobernador que venga, sea del signo político que sea, continúa algo de lo que sembró Perotti”, ponderó.

“Se fue Sain y Lagna, dicho por el propio Lagna, está fundando el Ministerio de Seguridad, está empezando de vuelta”, agregó Blanco. “Yo no quiero que empecemos de vuelta dentro de un año, porque el crimen organizado se le ríe en la cara al Estado”.

Los ejes de la discusión

Los planteos más fuertes fueron sobre la ausencia del Estado, tanto la presencia policial como de educación, salud y clubes, “sobre todo en los barrios más calientes después de las 18 y los fines de semana, que es cuando se producen las balaceras, los mayores índices de homicidios, los enfrentamientos entre bandas y donde realmente el Estado no está”.

“En la ciudad de Santa Fe tenés que estar, como mínimo, con presencia permanente del Estado en 10 barrios calientes en simultáneo”, mencionó el diputado. “No podés hacer una intervención en un Fonavi como una cosa aislada, y a los dos meses aparecerse en otro barrio. Y obviamente que tenés que tener infraestructura: apertura de calles, iluminación, servicios públicos, actividades recreativas”.

En esta línea, manifestó que al reemplazarse el plan Abre por el plan Incluir “cambió totalmente la lógica de intervención” estatal. “Lo que estamos viendo ahora es que llevan a un barrio unas carpas, un gazebo, están un par de semanas, hacen más cuestiones de trámites, y el problema es el horario: están de 8 a 13, o sea, están a la mañana”.

“Para trabajar las adicciones, que todo el mundo se llena la boca con el tema del narcotráfico, si no tenés psicólogos que hagan acompañamiento a una familia que atraviesa una situación de adicciones severa dentro de su casa, si no tenés adónde ir cuando tenés a un pibe intoxicado, esa familia primero que se desarma y segundo, ese joven corre enorme peligro y su propio consumo lo lleva a ser parte de las redes delictivas”, reflexionó.

El legislador socialista insistió en que “haciendo más de lo mismo estamos cada vez peor” y que es menester “revertir esta inercia”. Si bien la presencia de la policía es irremplazable, a los patrulleros se le deben sumar caminantes. “Si no hay presencia policial, el delito del arrebato o del motochorro deja realmente una sensación de impunidad muy grande”, dijo Blanco.

La Junta Provincial de Seguridad es un oportunidad de interacción entre los tres Poderes del Estado para establecer acuerdos y llevarlos a la acción. Iremos al encuentro de mañana con propuestas para un abordaje integral. pic.twitter.com/O1otxZsdn8 — Joaquín Blanco (@jqnblanco) February 16, 2022

Y con respecto a la prevención, expresó: “Podés detener al motochorro hoy, podés detener al jefe de una banda de narcomenudeo mañana, pero el sistema se regenera porque hay mano de obra disponible para formar parte de las redes delictivas”.

“Un pibe que consume se suma a una red de narcomenudeo, empieza a vender droga, el Estado lo detiene, va una cárcel, está siete años u ocho años cumpliendo una pena, sale, ¿ y qué hacemos con esa persona? Un pibe que tiene 25 años, estuvo ocho años en Las Flores o en Coronda. ¿Qué hacemos con esa persona como sociedad? Vuelve al mismo barrio, vuelve a consumir, vuelve a vender, vuelve a hacer negocios vinculados con lo que aprendió en la cárcel”.

Asimismo, el presidente del bloque socialista advirtió que hay que profundizar en la discusión sobre las cárceles y realmente descubrir dónde está la corrupción. “Las bandas están funcionando dentro de las cárceles con mayor comodidad a veces que si estuvieran libres. Tienen acceso a teléfonos, tienen acceso a internet, tienen acceso a hacer negocios entre bandas puertas adentro de las cárceles”.

“Si no hay una respuesta coordinada, si no hay una mirada más integral, es un Estado bobo, que corre detrás de la balacera, que corre detrás del motochorro, pero que no tiene capacidad para ir a las causas ni revertir esto cuando a ese motochorro o a ese narco el Estado lo detiene”, sentenció.

Finalmente, Blanco recordó que cada actor tiene sus propias responsabilidades, y concluyó: “Todos los que fuimos gobierno tenemos responsabilidad sobre el estado de situación. Nadie puede hacerse el desentendido”.

